Début du recensement dans certaines communes des Alpes-Maritimes

Le recensement est une manière de compter la population. Un comptage qui permet ensuite, par exemple, pour une commune de déterminer la participation de l'Etat au budget de celle-ci. Le recensement permet aussi d'identifier les besoins en termes d'équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, complexes sportifs...). Il débute en ce moment sur la Côte d'Azur. A Saint-Laurent-du-Var, 7 agents ont pour mission de recenser 1534 foyers. A Nice, pareil, ce sera seulement 8% des niçois qui seront interrogés. En revanche, à Biot, toute la population sera comptée. Pour ce faire 27 agents ont été mandatés. Ils ont tous une carte et les azuréens sont prévenus à l'avance par courier. Répondre aux questions du recensement est une obligation. Les questions portent sur l'âge, les professions, les moyens de transports utilisés et le nombre de logements. Toutes ces données seront analysées par l'INSEE et serviront à mieux mesurer, à comprendre, notre département.

