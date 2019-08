Decathlon rappelle des bouées pour bébé potentiellement dangereuses

Un modèle de bouée pour bébé vendues par Decathlon présente un risque potentiel pour ses utilisateurs. L'enseigne a lancé un rappel de ces produits. La partie entre le siège et la bouée peut se décoller, ce qui pourrait entraîner une noyade.

Decathlon lance un rappel de produit sur un modèle de bouées pour bébé. Selon l'enseigne, ces bouées de la marque Nabaiji sont potentiellement dangereuses.

Un décollement entre le siège et la bouée

Le "risque potentiel" concerne la jonction entre la bouée et le siège, qui peut se décoller et donc entraîner une noyade. "Ce phénomène, très aléatoire, ne se produit seulement que dans de très rares cas," explique Decathlon sur l'affiche de rappel de produit. "Cependant nous ne souhaitons prendre aucun risque concernant la sécurité de nos utilisateurs et nous rappelons par conséquent tous nos produits", ajoute l'enseigne.

Decathlon demande à ses clients de ramener ces bouées en magasin

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a publié l'avis de rappel ce mardi sur son site internet. Ces bouées ont été vendues entre le 1er février et le 14 juillet 2019. Décathlon demande à ses clients de les ramener en magasin pour afin de se faire rembourser.