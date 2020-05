Déception de Mgr Bozo, évêque du diocèse de Limoges à l'annonce de la réouverture des églises le 2 juin

Les lieux de culte rouvriront le 11 mai mais aucune cérémonie ne pourra être célébrée avant le 2 juin. C'est ce qu'a annoncé Edouard Philippe le 28 avril devant les députés. Une décision qui a provoqué une forte incompréhension au sein de l'Eglise. Pour Monseigneur Bozo, l'évêque du diocèse de Limoges, les conditions dans les églises sont pourtant favorables à la reprise des cérémonies et des sacrements.

"De grands bâtiments propices à la sécurité sanitaire"

Monseigneur Bozo a été très surpris par l'annonce du premier ministre : "On avait fait un travail important avec les services de Matignon pour proposer un plan très précis de déconfinement. Il avait été très bien reçu par les services de Matignon. Ce qui nous avait laissé entendre qu'on pourrait faire partie de ceux qui pourraient rouvrir le 11 mai", explique-t-il. Selon l'évêque les conditions de prudences sont réunies. "Dans les églises, nous avons de très grands bâtiments qui sont assez propices à la sécurité sanitaire. Puisque nous pouvons prendre des distances facilement."

"Mésestime de la foi et de la religion"

Pour l'évêque de la Haute-Vienne et de la Creuse, le gouvernement a montré "une mésestime de la foi et de la religion dans une période de crise". Il s'est étonné qu'elles soient considérées "comme le théâtre, le cinéma où les matches de foot. L'enjeu est d'un autre ordre," dit-il. "Il y a un besoin humain de trouver du sens (...) qu'entre autres les chrétiens peuvent procurer" ajoute Monseigneur Bozo. Il assure que l'Eglise est toujours en lien avec les autorités, notamment le préfet de la Haute-Vienne et la préfète de la Creuse, pour obtenir "davantage".