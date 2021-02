Décès à l'hôpital de Girac : la famille de la défunte porte plainte pour falsification du dossier médical

Josiane Emaille, 81 ans, est décédée dans la nuit du 18 au 19 janvier alors qu'elle était hospitalisée au service pneumologie de Girac. Selon le dossier médical transmis à sa famille, la femme a été retrouvée morte dans son lit au petit matin. Une version différente de celle que la fille et la petite-fille de Josiane ont obtenue auprès de la surveillante du service : la nuit de son décès le médecin de garde aurait fait le choix de ne pas intervenir.

La famille, qui vit en Dordogne, a déposé trois plaintes à la gendarmerie de Verteillac. La première contre le médecin de garde cette nuit là pour manquement aux obligations de soins. La seconde contre le médecin en charge du dossier de Josiane pour falsification de dossier médical. La troisième contre l'hôpital en qualité de personne morale. La famille réclame aussi une autopsie "pour connaitre les causes réelles du décès".

Admise aux urgences le 13 janvier pour des douleurs thoraciques, les premiers examens ne laissent rien paraitre d'inquiétant, Josiane est alors transférée en médecine interne pour surveillance. Elle souffre de quelques vertiges. Quelques jours plus tard, la famille apprend par une infirmière que l'octogénaire a chuté deux fois et souffre de nombreuses fractures costales et d'un épanchement pleural. Transférée au service pneumologie, Josiane subit deux ponctions.

Le soir du 18 janvier, elle a sa fille, Catherine, et sa petite-fille, Sarah, au téléphone et leur répète sa hâte de rentrer chez elle. Le lendemain matin c'est par un appel du service de pneumologie que la famille apprend le décès de Josiane. Catherine et Sarah se rendent à Girac pour récupérer les affaires de la défunte.

Dans les couloirs de l'hôpital, Catherine s'interroge à voix haute : "Mais qu'est ce qu'il s'est passé ? Ce n'est pas possible ! J'ai eu maman au téléphone hier soir, certes elle était fatiguée mais moi je veux savoir ce qui s'est passé !" La surveillante du service entend sa détresse et la reçoit dans son bureau. Elle consulte le dossier de soin infirmier de la nuit : "3h30, appel des infirmières au médecin de garde. Le médecin de garde arrive, leur dit 'on ne fait rien, on laisse aller'". Cette phrase, Catherine se la répète en boucle toute la nuit suivante : "Mais c'est pas possible, on ne peut pas entendre ça..."

Elle contacte alors l'hopital pour obtenir le dossier médical de sa maman. Stupéfaction lorsqu'il arrive chez elle : "J'arrive à la conclusion et là je lis 'patiente retrouvée morte dans son lit au matin' ! Tout le déroulé de la nuit a disparu !" Nulle part il n'est fait mention de l'appel des infirmières au médecin de garde comme indiqué par la surveillante du service le lendemain du décès, ni de la décision de ne pas intervenir, ni de la présence des infirmières au chevet de sa maman "à lui tenir la main jusqu'à son dernier souffle".

Depuis, Catherine et Sarah se battent pour obtenir l'autopsie du corps de Josiane. En attendant, impossible pour elles de faire leur deuil et de réaliser la crémation : "pour nous c'est un véritable cauchemar".

Contactée par France Bleu, la direction assure que tout est mis en oeuvre pour lever les ombres du dossier : « Le service des relations avec les usagers du Centre hospitalier d'Angoulême a été saisi lundi 8 février après-midi par téléphone d’une réclamation de la famille de Mme Emaille. Très concernée par cette situation, la Direction a ouvert une enquête interne auprès du service concerné pour étudier en détail la prise en charge de Mme Emaille et les circonstances de son décès. La Directrice des relations avec les usagers et des affaires juridiques va reprendre l’attache de la famille dès aujourd’hui, 9 février 2021, pour leur proposer une rencontre. Par ailleurs, nous tenons à signaler que le Centre hospitalier d'Angoulême n’a pas été contacté ni par la police ni par le procureur dans le cadre des plaintes déposées. Enfin, le Centre hospitalier d'Angoulême tient à certifier sa volonté de garantir une pleine information aux patients et à leur famille dans le respect des droits de ces derniers."