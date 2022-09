Mort d'Elizabeth II : "Un moment de très grande tristesse" pour le roi Charles, la famille royale s'exprime

La famille royale britannique, et en premier lieu le nouveau roi Charles III, exprime ce jeudi soir son immense tristesse après le décès de la reine Elizabeth II après 70 ans de règne.

La reine Elizabeth II et son fils, le désormais roi Charles III, lors du jubilé de la reine au mois de juin.

C'est une page de l'Histoire qui se tourne ce jeudi avec le décès de la reine Elizabeth II, c'est aussi une mère, une grand-mère et même une arrière-grand-mère, qui s'en est allée. Le nouveau souverain du Royaume-Uni, le roi Charles III, a été parmi les premiers membres de la famille royale britannique à s'exprimer aprèsla mort de sa mère ce jeudi soir.

"Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de très grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille. Nous pleurons profondément la disparition d'une souveraine chérie et d'une mère bien aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d'innombrables personnes dans le monde entier", a déclaré le roi de 73 ans dansun communiqué publié sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Malgré leurs relations délicates, ces dernières années avec la famille royale, le duc et la duchesse de Sussex, Harry et Meghan, ont également publié un message sur Twitter en hommage à la grand-mère de Harry. "Sa Majesté la Reine (...) sera inoubliable" écrit le couple, elle "manquera à tant de personnes".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Un arc-en-ciel est apparu au château de Windsor, alors que le monde pleure notre monarque la plus ancienne" ont également tweeté le duc et la duchesse de Sussex, évoquant "70 années extraordinaires".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix