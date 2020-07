Décès d'Eric de Cromières : l'ASM s'entraîne malgré la tristesse

Les joueurs au centre en rond, les supporters se lèvent dans les tribunes. Le speaker du petit stade des Cézeaux annonce qu'en raison du décès du président Eric de Cromières, "une minute de silence va être observée" avant l'entraînement. Après l'émotion, c'est sous la chaleur (plus de 30 degrés) que les joueurs se dépensent : footings, matchs en petit comités. Les spectateurs portent le masque, mais ça ne les empêche pas de crier le fameux slogan : "Ici, ici, c'est Montferrand".

De l'émotion pour les joueurs

Philippe, T-Shirt jaune et masque rouge fleuri, ne se voyait pas ailleurs que près des joueurs en cette période. "Je le croisais en allant au match et il était toujours sympa avec les supporters. Une fois, j'avais oublié mon badge, il m'a ouvert" explique celui qui est abonné au stade depuis plusieurs années. Dominique, fan du Stade Toulousain, souligne la personnalité de "De Cro", un homme "qui représente le club de Clermont."

Reportage aux côtés des supporters de l'ASM, lors de l'entraînement public du 24 juillet Copier

Au-delà de cela, les joueurs se souviennent d'un président "humain", comme le souligne Alexandre Lapandry, historique du club depuis 2007. "Il prenait vraiment soin des hommes, des familles. Il était vraiment attachant, c'était un grand monsieur." Même son de cloche pour le capitaine Morgan Parra, qui se souvient de sa promesse tenue en 2017, celle "de partir un moment à Ibiza. C'était quelqu'un d'honnête et de droit".

La réaction émouvante d'Alexandre Lapandry au décès d'Eric de Cromières Copier

Celui qui a été le plus touché jeudi, c'est bien le coach Franck Azéma. Premier et seul entraîneur nommé par Eric de Cromières à la tête de l'ASM depuis 2014, il avait une relation privilégiée, qui dépassait le simple rapport coach/président. Quelques jours avant sa mort, le président l'avait appelé, comme il pouvait le faire chaque semaine. "Il m’a dit « je les aime tous, on a que des bons mecs dans ce groupe ». Ce sont des mots durs à entendre lorsque l’on sent que c’est la fin" se souvient le coach de l'ASM. "C’était un combattant qui n’a jamais voulu montrer quoi que ce soit. Il a mené des gros combats encore ces dernières semaines auprès de la Ligue et des différentes commissions pour le club. C’était sa façon de lutter et d’anticiper aussi les choses pour la suite."

Une cérémonie à Clermont-Ferrand, le stade Marcel-Michelin ouvert au public

Ce samedi, les obsèques d'Eric de Cromières se tiendront en la cathédrale de Clermont. Plusieurs officiels devraient être présents comme le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte, celui de la Ligue nationale de rugby Paul Goze, ainsi que certains présidents de club, comme celui de La Rochelle ou de Toulouse. Au total, 400 invités pourront assister à la cérémonie religieuse à 14 heures.

Pour les supporters, la cérémonie sera diffusée sur les écrans géants du stade Marcel-Michelin. Les portes seront ouvertes au public à partir de 13 heures. L’entrée se fera par la porte C et D, signale le club. Tout le monde devra porter un masque et, surtout, la jauge sera là aussi limitée. Seules 5.000 personnes pourront entrer dans le stade pour rendre un dernier hommage au président de l'ASM.