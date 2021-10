Le Mémorial des Déportés à Mayenne et le Mémorial de la Shoah à Paris rendent hommage à Gilberte Nissim Steg, décédée à l'âge de 98 ans. Une résistante qui, pendant la seconde guerre mondiale, avait caché des Juifs, des enfants et des adultes, dans des villages du bocage mayennais.

Décès d'une résistante qui avait caché des enfants juifs dans le bocage mayennais en 1943 et 1944

C'est un drame familial qui va pousser Gilberte Nissim Steg à entrer dans la clandestinité et la résistance sous un faux nom. Au début de 1943, à Paris, elle a 19 ans à cette époque, sa soeur Hedy est arrêtée lors d'un contrôle d'identité, les Nazis la déporteront plus tard vers les camps de la mort.

Elle trouve des planques à Landivy et à Fougerolles-du-Plessis

Dans la file, assistant à cette tragique scène, Gilberte réussit à s'enfuir et à se cacher. Elle est anéantie mais elle aussi, désormais, est en danger. Elle fait alors part de sa volonté de combattre et de terrasser l'ennemi. Elle rejoint un mouvement de résistance de la zone Nord. Ses chefs lui font confiance et les missions auxquelles elle participe sont périlleuses.

Une militante de la mémoire

A chaque instant, la jeune femme risque sa vie et celle des enfants et des adultes juifs qu'elle accompagne vers des planques, du côté de Landivy, de Fougerolles-du-Plessis. Elle parcourt les petites routes du bocage mayennais à vélo, elle leur rend visite, leur transmet du courrier, leur donne un peu d'argent. A la fin de la guerre, elle retourne à Paris. Gilberte Nissim Steg fait des études de médecine, et deviendra gynécologue. Tout au long de sa vie, avec son mari médecin, elle sera la porte-parole de tous les persécutés, de tous ces enfants innocents victimes de la barbarie hitlérienne.