Décès de Delphine Subileau, conseillère municipale à Château-Gontier-sur-Mayenne

Lundi soir, le conseil municipal de Château-Gontier-sur-Mayenne a rendu un vibrant hommage à Delphine Subileau, sa conseillère municipale, décédée à l'âge de 47 ans d'une longue maladie.

Aide-soignante de profession, Delphine Subileau était très engagée pour sa ville. En 2007, elle était candidate sur la liste de gauche unie lors des élections municipales, avant de siéger au conseil à partir de 2014 aux côtés de Yannick Ledroit, tête de liste de l’opposition. En 2020, Delphine Subileau avait rallié la liste du maire Philippe Henry.

L'édile salut une "une femme dotée de valeurs sociales fortes et attachée à la défense des services publics et au respect des valeurs républicaines". Delphine Subileau était par ailleurs très investie dans le club de tennis de table de la ville. Elle a participé au championnat de France vétérans trois fois de suite entre 2015 et 2017, et a même été championne de la Mayenne en vétéran en 2019.

France Bleu Mayenne présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.