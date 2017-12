Décès de François-Régis Hutin, ex-patron du quotidien Ouest-France

L'ex-patron du quotidien Ouest-France, François-Régis Hutin, est décédé hier soir. Il avait 88 ans.

Son nom sera associé à tout jamais au quotidien Ouest-France. François-Régis Hutin est décédé dimanche soir à l'âge de 88 ans. "C'est quelqu'un qui va beaucoup nous manquer" a réagi François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef du quotidien ce lundi midi sur France bleu Armorique. "Il était toujours président du comité éditorial de Ouest-France, et je peux vous assurer que, jusqu'au dernier jour, il s'est intéressé de près aux informations que nous diffusions dans le journal ou sur le site internet. Il suivait cela de très très près". Jean-Luc Evin, prédécesseur de François-Xavier Lefranc à la rédaction en chef du quotidien, a fait part de "son émotion. Je suis très ému, car j'ai collaboré pendant 40 ans avec lui. Il avait une folle énergie, il poussait ses collaborateurs de manière intelligente".

François Régis Hutin, portrait d’un journaliste humaniste | via @ouestfrancehttps://t.co/EHwwwtCCC4 — Jeanne Hutin (@Jeanne_Hutin) December 11, 2017

Tout jeune, François Régis Hutin met du temps à trouver sa voie. Dans la lignée d'une famille très catholique, il se prédestine à devenir prêtre en suivant des études au séminaire de la mission de France à Lisieux. Il fait ensuite son service militaire dans les commandos coloniaux parachutistes. Puis, l'aventure se poursuit en mer pour le jeune François-Régis Hutin, notamment comme garçon d'office à bord de bateau des messageries maritimes ou du transport postal. Le monde entier s'offre alors à lui : l'Extrême-Orient, Madagascar, l'Australie...

François-Régis Hutin (à droite), aux côtés de Jean-François Lamour et Jean-Pierre Raffarin © Maxppp - MaxPPP

Directeur Général de Ouest-France dès 1970

De retour en France, François-Régis Hutin reprend ses études : philosophie, sociologie ou histoire. En 1961, il bifurque vers le journalisme. Il démarre sa carrière, à 32 ans, comme stagiaire à Ouest-France. Le quotidien, créé à la Libération, était à l'époque codirigé par son père Paul Hutin-Desgrées. Il gravit ensuite tous les échelons. En 1965, il en devient le Directeur Général adjoint, puis cinq ans plus tard, le Directeur Général. "Il était passionné par la vie du journal", poursuit François-Xavier Lefranc, "Il nous disait sans arrêt qu'il fallait une information de qualité, et ça, c'était le combat de toute sa vie. Un combat qu'il a commencé tout jeune, et chaque jour, il parlait de cela, du respect des gens, du respect des personnes". Jean-Luc Evin ajoute cette anecdote. "A ceux qui lui demandaient : Vous êtes de quel bord Monsieur Hutin? Il répondait: "je suis au centre"... Et après un petit silence, il ajoutait, "je suis au centre des préoccupations de mes lecteurs"."

François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef : "il a toujours été visionnaire"

Durant toute ses années à la Présidence de Ouest-France, François-Régis Hutin modernise le journal. Il fait notamment construire le siège à Chantepie, près de Rennes. C'est à lui aussi que l'on doit la création de Dimanche Ouest-France. "On a d'ailleurs fêté les 20 ans du "DOF" il y a quelques jours", précise François-Xavier Lefranc. "C'est un patron de presse qui a toujours été visionnaire. Il a toujours eu un coup d'avance. Il sentait les évolutions. Il en parlait toujours avant tout le monde. Que ce soit pour les journaux gratuits ou l'évolution sur le numérique. Il était passionné par la presse, par le journal. Il a d'ailleurs encore écrit samedi un très beau texte sur Jérusalem".

Le dernier édito de François-Régis Hutin dans les colonnes d'Ouest-France, samedi 9 décember 2017 © Radio France - Céline Guétaz

A travers ses nombreux éditoriaux, ce meneur d'hommes, visionnaire pour les uns, autoritaire pour les autres, n'a jamais hésité à défendre de nombreuses causes : l'abolition de la peine de mort, l'école privée, le syndicat Solidarnosc de Lech Walesa en Pologne ou encore la construction Européenne qui lui tenait tant à cœur. "A chaque fois qu'il y avait une catastrophe dans le monde, il partait en reportage, pendant plusieurs jours. Il allait là-bas pour témoigner. Ensuite il lançait un appel à nos lecteurs. Et nos lecteurs lui apportaient toujours la plus belle des réponses. Il y a des milliers d'euros qui ont été distribués pour permettre à des zones dévastées de repartir, pour reconstruire des écoles, des orphelinats. On perd un très grand patron", regrette François-Xavier Lefranc. "Son ambition, c'était de faire de ses lecteurs, des citoyens complets. C'était l'un des derniers grands patrons de presse", conclut Jean-Luc Evin.