Décès de Geneviève de Fontenay : "elle a changé ma vie", l'héraultais Damien Nougarède a créé son Fan club

Damien Nougarède se souvient très bien de sa première rencontre avec la dame au chapeau. C'était en 2001 au centre commercial à Saint Aunès à l'est de Montpellier à l'occasion d'une séance de dédicaces de Miss France. Geneviève de Fontenay était là, bien sur. Il l'avait interpellée sur sa tenue en lui demandant si elle sortait d'un enterrement. "Mon insolence l'avait surprise et amusée." Le lunellois avait créé son Fan club et s'occupait de ses réseaux sociaux.

Depuis cette époque, Damien Nougarède était devenu un proche, il l'accompagnait et lorsqu'elle a arrêté ses activités, il continuait d'aller la voir. Il lui avait rendu visite il y a 15 jours.

Elle ne voulait plus sortir, elle avait peur de la violence, elle ne se reconnaissait plus dans ce monde. ce n'était plus la France qu'elle aimait."

Damien Nougarède veut garder de Geneviève de Fontenay son engagement, pour Miss France, c'était sa vie et la rupture restait très douloureuse. Elle continuait à s'intéresser à l'actualité, même si ça lui faisait peur, rapporte Damien Nougarède. Et puis elle me demandait si on parlait encore d'elle, si les gens se souvenaient d'elle.

Damien Nougarède l'assure s'il est aujourd'hui producteur de spectacles, c'est grâce à Geneviève de Fontenay et il ajoute certains l'ont critiqué pour certaines de ses prises de position, au moins elle disait ce qu'elle pensait.