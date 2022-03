Décès de Jacqueline Teyssier, l'une des dernières rescapées de la Shoah dans le Doubs

Jusqu'au bout ou presque, elle a témoigné auprès des jeunes générations des horreurs des camps de concentration. Jacqueline Teyssier, rescapée d'Auschwitz-Birkenau et Bergen-Belsen, est décédée ce dimanche 20 mars 2022, à l'âge de 98 ans, à son domicile de Roche-lez-Beaupré près de Besançon.

Survivante d'Auschwitz et de Bergen-Belsen, et infatigable témoin

Née à Paris en 1923, Jacqueline Teyssier a 21 ans lorsqu'elle est arrêtée sur dénonciation par la milice en mai 1944, parce qu'elle est juive et qu'elle fabrique de fausses cartes d'alimentation pour des personnes recherchées. Internée au camp de Drancy, elle est déportée à Auschwitz-Birkenau, puis transférée à Bergen-Belsen, autre camp de la mort de sinistre mémoire. Lorsque le camp est libéré en avril 1945 par les troupes britanniques, elle souffre du typhus et ne pèse plus que 28 kg.

Tant que je peux témoigner, je le fais" - Jacqueline Teyssier

"Au début, quand on est rentré, personne ne voulait nous croire" racontait Jacqueline Teyssier, "alors on n'a rien dit, on s'est tu, il a fallu attendre 30 ans, et l'ouverture des archives pour que les langues se délient". A partir de ce moment, et dans les trente dernières années de sa vie, cette petite dame pétillante et pleine d'énergie prend son bâton de pèlerin pour porter inlassablement son témoignage auprès des jeunes générations, dans les collèges et les lycées de la région, pour lutter contre l'oubli et le déni. "Tant que je peux témoigner, tant que je peux expliquer, je le fais, surtout en ce moment avec internet et le négationnisme, c'est révoltant, on a souffert, on a vécu toute notre vie avec un numéro tatoué sur le bras, il faut qu'ils le sachent, les jeunes !"

Jacqueline Teyssier avait été élevée au grade d'officier de la Légion d'Honneur, au titre du ministère de l'Education, pour ses nombreuses interventions dans les établissements scolaires. Ses obsèques se dérouleront ce mercredi 23 mars à 14h30 au cimetière de Roche-Lez-Beaupré.