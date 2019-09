Décès de Jacques Chirac : la journée de deuil national se décline dans le Poitou

Département Vienne, France

C'est une décision rare. La journée de deuil national de ce lundi 30 septembre a été annoncée par Emmanuel Macron après le décès de l'ancien président de la République Jacques Chirac. Une journée exceptionnelle pour "marquer l'hommage de la Nation à un président défunt ou à des personnes décédées dans des circonstances marquantes". Contrairement aux obsèques ou à l'hommage national, le deuil national ne constitue pas une cérémonie. Dans le Poitou, des hommages vont être organisés aujourd'hui avant l'inhumation de Jacques Chirac au cimetière du Montparnasse à Paris.

Moment de recueillement

Dans une circulaire, Matignon demande aux services publics d'organiser cet après-midi à 15h un moment de recueillement pour permettre aux agents de s'associer à ce deuil national. A cette heure-ci, à Poitiers, les agents publics de la ville qui le souhaitent pourront se rassembler place Leclerc pour une minute de silence. A Buxerolles, le maire invite les habitants à se joindre aux élus et agents pour faire de même sur le parvis de l'Hôtel de Ville à 15h précises. Dans les salles de classe, une minute de silence sera également observée à la même heure.

Des registres de consdoléances sont ouverts à la mairie de Poitiers comme dans beaucoup d'autres villes. Ici, à l'Hôtel de Ville de Paris. © Radio France - Xavier Demagny

Des registres de condoléances

Les drapeaux des bâtiments et édifices publics vont être mis en berne ; comme il s'agit de la mort d'un ancien président de la République, les étendards de l'armée seront également abaissés devant les casernes du RICM de Poitiers et du neuvième BIMA à Aboville.

A la mairie de Poitiers, deux registres de condoléances sont ouverts pour permettre aux poitevins de s'exprimer.

Une journée exceptionnelle

Il s'agit de la neuvième journée de deuil national de l'histoire de France. La première a eu lieu en 1930 lors d'inondations dans le Tarn, qui avaient fait plus de 300 morts. Ensuite, c'était à l'occasion de la mort des présidents De Gaulle, Pompidou et Mitterrand. Les quatre dernières ont eu lieu après les attentats du 11 septembre, de Charlie Hebdo, du Bataclan et de Nice.