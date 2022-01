Décès de Jean-Jacques Savin : "Je l'appelais mon Mike Horn local"

Le décès de Jean-Jacques Savin a touché les Arésiens qui avaient l'habitude de croiser l'aventurier dans leur quotidien. Il s'entraînait chaque jour en allant nager, et passait souvent près du club nautique d'Arès où Héloïse travaille :"_Je l'appelais mon Mike Horn local_, il était plus sportif que nous tous réunis. Il voulait encore traverser la Manche à la nage". L'aventurier de 75 ans laisse de nombreux souvenirs dans l'esprit de ceux qui ont croisé sa route. Héloïse se rappelle notamment des jours où il y avait des vents violents et que l'eau était déchainée : "Je n'y suis jamais allée parce que c'était dangereux. Mais lui il allait à la nage pour sauver un morceau de voile ou rattraper un bateau à la dérive".

Un véritable Arésien

Le maire d'Arès Xavier Daney, le décrit comme un véritable Arésien car "il est né dans la commune, son père était ostréiculteur, c'était un homme atypique et comme il était atypique il était attachant. C'était un homme au caractère bien trempé qui savait ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas". La dernière rencontre des deux hommes était lors de l'inauguration du bateau, l'Audacieux, avec lequel Jean-Jacques Savin s'apprêtait à partir à la traversée de l'Atlantique. Le septuagénaire était aussi proche des sauveteurs en mer de la SNSM d'Arès, qu'il avait voulu rejoindre. Eric Chadeyron, le président de l'association, se rappelle avoir encadré une traversée à la rame de Jean-Jacques Savin. Il s'était élancé du sud du bassin d'Arcachon vers le nord. "Il m'a toujours ébloui" ajoute-t-il avec émotion.