Décès de Jean-Louis Murat : "Il s'était senti très bien à Guéret" se souvient le directeur de la Guérétoise

Jean-Louis Murat n'a jamais laissé personne indifférent. Le chanteur auvergnat (né à Chamalières), décédé ce jeudi 25 mai à l'âge de 71 ans, était volontiers provocateur. Il avait fait scandale à ses débuts avec "Suicidez-vous le peuple est mort", certains médias craignant que ce titre soit une incitation au suicide. Il avait aussi la réputation d'être irascible, et particulièrement avec les journalistes, qu'il n'hésitait pas à renvoyer dans leurs vingt-deux.

ⓘ Publicité

Dans La Playlist d'une vie, sur France Bleu Creuse, Hervé Herpe, le directeur de la Guérétoise de spectacles, ne dit pas le contraire. "J'ai eu par hasard l'occasion de le rencontrer. Un ami journaliste devait l'interviewer avait peur de l'affronter, car il n'était pas tendre avec les journalistes. J'ai donc servi d'intervieweur, au moment où il préparait une tournée et on a plus que sympathisé ! Il a jeté un journaliste des Inrocks au téléphone, devant moi ! Et ensuite, il m'a proposé de rester pour voir la répétition de son concert. Un moment extraordinaire, je n'avais jamais vu ça, une répétition de Murat il fait quatre fois le concert !"

À lire aussi Le chanteur Jean-Louis Murat est mort à l'âge de 71 ans

Murat était en concert à Guéret le jour des attentats de novembre 2015, à Paris

Jean-Louis Murat était notamment venu à Guéret, le 13 novembre 2015, pour un concert à l'espace André-Lejeune. Loin, pensait-il, pensaient ses comparses, de se douter qu'aurait lieu, dans le même temps, à Paris, une immense tragédie. "Ce soir-là, on a vu un délitement. La femme d'un de ses musiciens était là-bas. Je les ai retrouvés en sortie de scène, ils pleuraient tous. Et moi je n'étais pas au courant, j'avais coupé mon téléphone pendant le concert ! C'était un choc d'une violence absolue", se souvient Hervé Herpe. Le directeur de la Guérétoise garde tout de même en mémoire un bon moment de ce jour. "J'ai un souvenir de l'avant-concert. Jean-Louis Murat était tellement bien à Guéret, alors qu'il a une réputation de mec pas bien, qu'il nous avait préparé un cocktail alcoolisé, qu'il avait crée pour le baptême de sa fille. Toute l'équipe a trinqué avec Jean-Louis Murat, c'était un grand moment. On n'imaginait pas que ça se terminerait comme ça s'est terminé."