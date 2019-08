Décès de Jean Mignon, témoin des bombardements de Saint-Lô en 1944

Jean Mignon est né en Allemagne, de parents manchois. Mais il était bien à Saint-Lô, en 1944, âgé de 14 ans, lorsqu'il a vécu les bombardements. Un événement qui va le marquer et sur lequel il ne manquera pas une occasion de témoigner devant les jeunes générations jusqu'aux dernières années de sa vie.

Fonctionnaire et élu engagé

Fonctionnaire préfectoral, il aura notamment aidé les maires de la Manche dans les années 60 à mettre en œuvre le statut des fonctionnaires communaux. Avec les lois de décentralisation de 1983-1984, il devient le premier directeur du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Manche, organisme chargé d’accompagner les collectivités locales dans la gestion des carrières des agents publics.

Parallèlement à sa vie professionnelle, Jean Mignon s'est également engagé syndicalement, à la CFTC, et politiquement. Il est ainsi à la tête d'une liste socialiste en 1977 et remporte les élections municipales à Saint-Lô. Il laisse cependant l'écharpe de maire à un co-listier, Bernard Dupuis. C'est le début de près de 20 ans de mandats électoraux municipaux.

C'est ainsi qu'il est amené à conduire le projet de création d’un Mémorial en hommage aux libérateurs américains de Saint-Lô au sein de la Chapelle de la Madeleine. Pendant vingt ans, comme guide des lieux, il va accueillir des centaines de vétérans avec lesquels il tissera des liens intimes comme en attestent les correspondances qu'il entretenait avec eux.

Dans un communiqué, le maire de Saint-Lô François Brière se rappelle "qu'il racontait, avec une érudition et une pédagogie rares, la bataille pour la Libération de Saint-Lô. Je me souviens des nombreux dons qu’il a suscités en faveur de la chapelle de la Madeleine, qui ont permis au Mémorial de se développer". Et le maire de poursuivre, "sa disparition laisse aujourd’hui un grand vide. C’est un pan entier de la mémoire de Saint-Lô qui s’en va".

En 2011, il avait été fait citoyen d’honneur de la Ville de Saint-Lô.