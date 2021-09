Décès de Jean-Paul Belmondo : les réactions dans l'Yonne

Les obsèques de Jean-Paul Belmondo se tiendront vendredi à Saint-Germain-des-Prés à Paris. La veille, jeudi, un hommage national aux Invalides lui sera rendu a annoncé l'Elysée. Depuis l'annonce du décès de la star, lundi, c'est tout le cinéma qui rend hommage à son talent, à sa personnalité attachante et à sa carrière hors du commun. On se souvient avec émotion de Bebel et des films qui ont jalonné sa vie et la notre.

De Guillaume Larrivé à Marie-Louise Fort

Dans l'Yonne, de nombreuses personnalités politiques utilisent les réseaux sociaux, depuis lundi, pour exprimer leur tristesse et rendre hommage à l'acteur. Le député LR de l'Yonne Guillaume Larrivé a publié une photo de Belmondo jeune avec ses mots :"Si libre et si français ! Adieu à Belmondo (et, avec lui, à une part familière de nos vies)."

Son camarade des Républicains, Gilles Pirman, maire de Saint-Clément et conseiller départemental s'est lui aussi exprimé sur Facebook. Il avoue "un petit pincement au cœur" et écrit : "au-delà de la nostalgie des films faciles et drôles qui ont marqué toute une époque, c’est un portrait de Français qui se cache derrière Belmondo. Des Français comme on les aime: simples, sûrs et fiers d’eux, rieurs, travailleurs et généreux ! Salut Bébel…"

Belmondo, une certaine image de la France

Le maire de Migennes, François Boucher, salue quand à lui simplement un "Grand Monsieur, Grand Cœur, Grand Acteur, Belle Gueule, Adieu l’artiste !" Son collègue maire de Saint-Denis-Les-Sens Alexandre Bouchier publie sur twitter et Facebook une photo de Belmondo époque "Borsalino" avec ces phrases : "Mon Belmondo, il porte le Borsalino… Mon Belmondo, il a du cran, c’est un sacré julot avec le coup de poing facile et la gouaille que j’aime. Mon Belmondo, c’est Cartouche qui me faisait rêver gamin et c’est l’itinéraire d’un enfant gâté… C’est la France que j’aime avec du talent, du courage et excusez du peu…des couilles !"

L'ex-maire de Tonnerre Dominique Aguilar salue "l'iconique Jean-Paul Belmondo" et la maire de Sens Marie-Louise Fort écrit sur Facebook : "cascadeur casse-cou (!), charmeur, malicieux et plein de gouaille… la France perd l’un des siens !"

L'hommage des sénonais

Dans les rues de l'Yonne comme partout ailleurs, au-delà des politiques et des artistes, ce sont les spectateurs, les admirateurs de Belmondo qui expriment leur peine, comme Farid, un Sénonais de 44 ans : "j'ai une pensée pour ce grand acteur français qui a su donner quelque chose, en tout cas pour moi, pour ma génération : des valeurs, protéger la veuve et l'orphelin... C'est comme ça que je le vois ! Je l'ai connu étant tout petit, j'ai vu tous ses films et c'est un grand homme du cinéma qu'on a perdu, c'est dommage. Il y a l'as des as, le marginal... Il y avait toujours cet esprit-là du rebelle, mais du rebelle avec du bon sens. Il était en avance sur son temps".