Décès de Jean Ros, figure du sport orléanais

On apprend ce vendredi la disparition d'une grande figure du sport à Orléans, et plus globalement dans le Loiret : Jean Ros est décédé à l'âge de 87 ans. Né à Oujda, au Maroc, cadre à la Poste et chez France Telecom, il a consacré une grande partie de sa vie et de son temps libre au sport.

Du basket à Fès à l'olympisme à Orléans

C'est d'ailleurs au Maroc qu'il a pris ses premières responsabilités sportives au club de basket de Fès. Il a ensuite été l’un des fondateurs de l’Union sportive Orléanaise (USO), qui regroupe aujourd'hui une vingtaine de disciplines. Ancien joueur, entraîneur, arbitre de basket, membre du comité directeur du Loiret de basket, il a surtout était pendant 28 ans président du comité départemental olympique et sportif du Loiret (de 1981 à 2009).

L'éthique du sport

Depuis plusieurs années, il s'était attelé à l'écriture d'un livre racontant l'histoire du sport orléanais depuis 1882 (date de la création du premier club sportif à Orléans) - ouvrage qui n'est pas encore paru. "Au-delà de toutes les responsabilités exercées par Jean Ros, je veux souligner son dévouement, son intégrité, son attachement à une véritable éthique du sport, bien loin des dérives qu’il réprouvait" réagit Jean-Pierre Sueur. "Pour lui, le sport était d’abord un humanisme", insiste le sénateur PS du Loiret.