Limoges, France

Le porcelainier Bernardaud a travaillé pendant de longues années avec Joël Robuchon. Un chef qui connaissait très bien la famille Bernardaud.

"Un ami depuis 40 ans"

Michel Bernardaud, PDG de l'entreprise de porcelaine du même nom, a croisé la route de Joël Robuchon pour la première fois il y a de longues années : "On se connait depuis quarante ans. Il a très bien connu mon père. C'est terrible. C'était un grand monsieur. On se croisait aux quatre coins du monde. On l'a connu une première fois à l'hôtel Nikko à Paris, puis quand il a créé le restaurant Jamin en 1981. On l'a accompagné dans toutes ses ouvertures de restaurants dans le monde."

"Toujours en recherche d'excellence"

Michel Bernardaud "perd un ami fidèle. C'était quelqu'un de méticuleux, exigeant, en recherche d'excellence totale. Exigeant avec les autres mais aussi avec lui-même. C'est un modèle pour beaucoup de gens. Il n'y avait jamais d'écart, de faute. Il s'associait toujours aux chefs qu'il avait formés. C'est un ami très cher qui s'en va. Il travaillait beaucoup, beaucoup."