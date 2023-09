Décès de la résistante Annette Lajon : des proches critiquent sa prise en charge médicale à l'hôpital de Flers

"Je suis en colère, d'abord envers mon confrère urgentiste, puis après envers l'hôpital de Flers." Yves Chauchard, gériatre, est le gendre d'Annette Lajon. Le 24 juillet 2023, il part en voiture de Bayeux, avec sa femme Marie-Noëlle Chauchard. Le couple se dirige en vitesse vers le centre hospitalier flérien Jacques-Monod. La dernière résistante ornaise a fait une chute chez elle. Elle a dû être transportée par un proche aux urgences.

C'est une fois arrivé au service des urgences que les problèmes se font jour. "Le médecin urgentiste a bien prescrit une radiographie et a diagnostiqué des fractures aux côtes de Madame Lajon, mais on ne lui a pas proposé de lit pour la garder en observation sur place. On lui a indiqué de rentrer chez elle", détaille le gendre de la résistante.

Pour le proche d'Annette Lajon, médecin de profession, il y a une erreur de prise en charge. "Madame Lajon avait 91 ans, elle avait des antécédents médicaux : une insuffisance cardiaque, de l'ostéoporose. Des pathologies connues dans le dossier médical. Moi, si je me casse les côtes, on va me prescrire des antalgiques et me dire d'attendre. Mais, une chute et des fractures à cet âge, c'est grave. On ne peut pas se contenter de dire à Annette Lajon qu'on ne peut rien pour elle."

Une seconde prise en charge à Bagnoles-de-l'Orne

Après une nuit, au domicile d'Annette Lajon, décrite comme apocalyptique par le fils du gériatre, Yves Chauchard décide d'agir. "J'ai appelé le Centre de soins de Bagnoles-de-l'Orne, dans lequel j'ai travaillé. Si, Madame Lajon a été prise en charge si vite, c'est bien parce que je connaissais ce service. Là, on s'est correctement occupé d'elle", assure le médecin.

Une fois installée dans ce second établissement médical, Annette Lajon est suivie pour ses douleurs costales et surveillée pour ses pathologies chroniques. "Il faut savoir qu'après 75 ans, les personnes développent au moins cinq maladies chroniques. C'est au regard de ces comorbidités qu'il faut mieux prendre en charge les personnes âgées."

Des urgences gériatriques ?

Si l'entourage d'Annette Lajon a souhaité s'exprimer quelques semaines après son décès, c'est bien pour faire passer un message. "Il y a une manière d’accueillir les personnes âgées dans les services des urgences. Il y a des pathologies derrière qu'il faut prendre en compte car ce sont elles qui font la gravité des choses", précise Yves Chauchard.

Avec le vieillissement progressif de la population française, la question de la prise en charge des personnes âgées est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. Un sujet important, parce que ce vieillissement de la population se confronte à une tension hospitalière post-covid qui complique la prise en charge de publics fragiles.

"Il y a des services d'urgences pédiatriques, il n'y a pas de services d'urgences gériatriques", souligne le docteur. Contacté au sujet de la prise en charge d'Annette Lajon, le centre hospitalier de Flers n'a pas souhaité faire de commentaires supplémentaires que ceux parus chez nos confrères d'Ouest-France. Une enquête interne a été ouverte par la direction de l'établissement.