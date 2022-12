Décès de la résistante dieppoise Denise Meunier

Denise Meunier, résistante dieppoise pendant la Seconde Guerre mondiale, est décédée à 105 ans vendredi dernier en Isère, où elle résidait. Son engagement et son combat resteront dans les mémoires des Normands.

La Ville de Dieppe lui rend hommage dans un communiqué publié ce mercredi et rappelle son parcours. Denise Meunier est née à Paris en janvier 1918. Ses parents déménagent ensuite en Normandie, à Dieppe, où ils tiennent la Brasserie du Casino entre 1925 et 1927. Denise Meunier devient enseignante à Saint-Saëns à partir de 1938 puis à Dieppe.

En octobre 1940, elle adhère au Parti communiste et entre dans la résistance. À partir de septembre 1941, elle participe à la parution du journal communiste clandestin l'Avenir normand puis devient agent de liaison. Elle est arrêtée à la gare de Rouen en décembre 1943 avec une mallette remplie d'armes et est emprisonnée pendant quatre mois. Elle épouse en août 1945 le résistant Fernand Morel, avec qui elle aura trois enfants.

Une vie d'engagements

Après la guerre, Denise Meunier avait choisi de transmettre son témoignage auprès des enfants et avait rejoint l'Association Nationale des Anciens Combattants et amis de la Résistance, dont elle a été présidente. Elle avait reçu la médaille de la Ville de Dieppe le 19 août 2013 puis la Légion d'Honneur en 2014. "Je ne suis qu'un maillon d'une grande chaîne", avait-elle alors confié.

Le député Sébastien Jumel rend hommage à cette "femme qui forçait l'admiration et à qui nous sommes infiniment reconnaissants" et salue "le courage d’une femme qui a su dire non à l’occupant nazi et qui n’a jamais renoncé à défendre sa vision d’une société humaine, égalitaire et solidaire". Le maire de Dieppe Nicolas Langlois souligne "l'engagement de vie de Denise Meunier" et "son combat pour la reconnaissance du rôle des femmes dans la Résistance".