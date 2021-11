Décès de Laurent Rodriguez, l'homme qui avait écrit deux livres avec son genou

Laurent Rodriguez était une force de la nature. Alors que la maladie de Charcot emporte la plupart des patients en quatre ou cinq ans, ce catalan installé au Soler (Pyrénées-Orientales) a lui résisté pendant près de 30 ans, avec un courage et une énergie qui forcent l'admiration.

Egalement appelée sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot touche la moelle épinière et paralyse progressivement tous les muscles. Lorsque France Bleu Roussillon a rencontré Laurent Rodriguez pour la première fois en 2.006, il avait déjà perdu l'usage de son corps, ne pouvait plus parler, ni manger, et respirait à l'aide d'un appareil électrique.

Pourtant, même enfermé dans son corps, Laurent Rodriguez débordait d'énergie. Grâce à ses paupières, il pouvait communiquer avec son entourage. Et grâce à son genou droit qu'il pouvait encore légèrement bouger, il manipulait un clavier virtuel sur un ordinateur. En 2008, l'homme publie son premier livre, "l'envie d'être en vie". Un second suivra, en 2017, "Au delà de l'apparence...le bonheur".

Depuis 1996, Laurent Rodriguez était également très investi dans l'association qu'il avait créée, les foulards verts. Elle fédère aujourd'hui plusieurs dizaines de familles et de bénévoles, pour accompagner les malades atteints de SLA, financer des équipements et aider dans les démarches administratives.

Grand amateur de rugby, Laurent Rodriguez ne manquait quasiment aucun match de l'Usap. Son visage était devenu familier dans les travées du stade Aimé-Giral.

Les obsèques seront célébrées ce vendredi 5 Novembre, à 10 heures, à l'église du Soler.