Décès de Michel Legrand : les Cherbourgeois pleurent le compositeur des "Parapluies de Cherbourg"

Cherbourg, France

A Cherbourg, les parapluies flottent toujours sur quelques balcons du centre-ville. Le film de Jacques Demy, tourné dans la ville et sorti en 1964, a marqué toute une génération. Les "Parapluies de Cherbourg" ont propulsé la ville vers une célébrité inattendue et la musique de Michel Legrand, décédé dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 janvier, n'y est pas étrangère. "C'est vrai que ça a fait venir beaucoup de monde, se souvient Henriette. Je suis très triste aujourd'hui, encore un grand artiste qui s'en va."

Michel, lui, se souvient du tournage de ce film dans sa ville : "Je rentrais du service militaire. Je me rappelle de Catherine Deneuve. Et la musique.... C'était de la grande musique, pas comme aujourd'hui !" Les notes de Michel Legrand résonnent encore dans les têtes de quelques Cherbourgeois qui n'hésitent pas à reprendre quelques-uns des plus grands airs de l'artiste : " J'adorais sa musique et sa voix et je retiens deux films : "Les demoiselles de Rochefort" et "Les parapluies de Cherbourg", glisse Nicole.

Il faut dire que le tournage du film a duré plusieurs mois à Cherbourg, à la fin de l'été 1963. Et toute la ville participait : "Les Cherbourgeois se sont investis dans cette production, confirme Claire Yvon, guide-conférencière à l'Office de tourisme. Par exemple, pour la scène du carnaval, ils ont acheté des costumes pour le défilé. Beaucoup de gens ont participé activement à ce film à l'époque."

