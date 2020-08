Décès de Monseigneur Hippolyte Simon, ancien archevêque de Clermont-Ferrand

Archevêque émérite du diocèse de Clermont-Ferrand de 1996 à 2016, Monseigneur Hippolyte Simon est décédé ce mardi à l'âge de 76 ans. Né dans la Manche, il a été ordonné prêtre le 27 juin 1970, pour le diocèse de Coutances, où il a exercé son ministère jusqu’en 1996.

Le 22 février 1996, Hippolyte Simon est nommé 103ème évêque de Clermont-Ferrand. Sa démission pour raisons de santé a été acceptée par le pape François le 17 mars 2016. Monseigneur Simon souffrait d'un cancer du rein.

Il a reçu le pallium des mains de Jean-Paul II à Rome le 29 juin 2003. Au sein de la Conférence des évêques de France, il a été élu vice-président, fonction qu’il occupera de 2007 à 2013.

Sa biographie

Hippolyte Simon est né le 25 février 1944 à Saint-Georges-de-Rouelley (Manche). Il a été élève à l’institut Notre-Dame à Avranches (1956-1963), puis au grand séminaire de Coutances (1963-1968) et au séminaire de Bayeux (1968-1970). Il fait des études de philosophie à l’université de Paris I Censier-Sorbonne et à l’Institut Catholique de Paris. Il était titulaire d’une maîtrise de philosophie politique (Paris I) et d’une maîtrise de philosophie (Institut catholique de Paris). Il faut ordonné prêtre le 27 juin 1970 pour le diocèse de Coutances et Avranches.

Ses Ministères