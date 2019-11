Décès de Raymond Poulidor : réécoutez notre émission spéciale avec de nombreuses réactions

Après le décès de Raymond Poulidor dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 83 ans, France Bleu Limousin vous a proposé une émission spéciale d'une heure avec de très nombreuses réactions et des archives sonores de "Poupou" ce mercredi soir. Une émission a écouter ou réécouter via cet article.

Limoges, France

Il était le plus grand sportif de l'Histoire du Limousin et l'un des plus grands sportifs français. Raymond Poulidor est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 83 ans. En son hommage, la rédaction de France Bleu Limousin vous a proposé une émission spéciale ce mercredi soir avec de nombreuses réactions et archives sonores. Une émission animée par Alain Ginestet, à écouter ou réécouter ci-dessous.