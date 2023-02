Décès de Robert Hébras : "Je n'arrive pas à réaliser que Robert ne sera plus à nos côtés"

Ce vendredi, un hommage national sera rendu à Robert Hébras, dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944. Il est décédé ce samedi à l'âge de 97 ans . Sa famille sera présente, ses amis aussi ainsi que deux membres du gouvernement .

ⓘ Publicité

Camille Senon sera là ce vendredi. À 97 ans elle aussi, elle aurait pu se trouver dans l'église avec les nombreuses femmes et enfants qui été brûlés vifs par les nazis ce 10 juin 1944. À 20 ans à peine, elle se trouvait dans le tramway entre Limoges et Oradour-sur-Glane, train arrêté par les soldats allemands avant d'entrer à Oradour. "Je ne dis jamais que je suis une rescapée. C'est Robert qui l'est, c'est un symbole", dit-elle, assise dans son fauteuil après nous avoir reçu chez elle à Limoges.

"Nous avons tous les deux, avec Robert, perdu de la famille ce jour là. Lui sa maman et ses deux sœurs. Moi, mon papa, mon grand-père, des oncles et des cousins. C'est ce lien qui nous a réuni", explique-t-elle. "Il a toujours fait avec beaucoup de courage. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le 10 juin dernier pour la commémoration. Je n'arrive pas à réaliser que Robert ne sera plus à nos côtés. Je me souviendrais de la force de la force de son témoignage", termine-t-elle en nous confirmant évidemment sa présence à la cérémonie d'hommage prévue ce vendredi.

loading

"J'ai perdu mon meilleur ami" - Fritz Korber

Lui aussi y sera ce vendredi. Fritz Korber, ancien élu de la région de Moyenne Franconie en Allemagne, un frère pour Robert Hébras. Les deux hommes se sont rencontrés en 1985 lors d'une cérémonie pour le 40e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale à Nuremberg. "Robert avait été invité comme d'autres victimes de massacres dans plusieurs pays. Il m'avait impressionné par son discours incroyable", se souvient Fritz.

Depuis cette date, les deux hommes ont tissé des liens d'amitié qui se sont renforcés ces 40 dernières années autour de la question de la réconciliation franco-allemande. "Samedi, quand j'ai appris la disparition de Robert, j'étais en larmes", dit-il. "J'ai appris la mort d'un très bon ami, peut-être de mon meilleur ami", raconte Fritz Korber.

À lire aussi Décès de Robert Hébras : les réactions en Limousin

Ne pas oublier

"Depuis notre première rencontre, nous avons toujours travaillé sur l'amitié entre les deux peuples", explique encore Fitz Korber. "Notre combat avec Robert, c'était que le massacre d'Oradour-sur-Glane et les horreurs commises dans le camp d'Hersbruck (en Bavière ndlr) ne soient pas oubliés. Que la jeunesse sache ce qu'il s'est passé dans ces deux communes pendant la guerre", raconte Fritz Korber.

Évidemment, Fitz Korber entend poursuivre le combat qu'il a mené avec son ami Robert Hébras. "Il disait qu'il fallait que la commune d'Oradour noue des liens avec une commune en Allemagne. Je pense que cela pourrait être celle d'Hersbruck qui a aussi un problème avec son passé. Ça ne sera peut-être pas un véritable jumelage tout de suite. Mais qu'il y ait des relations amicales entre les deux communes", termine-t-il.

Ce vendredi, il sera à Oradour-sur-Glane pour rendre un dernier hommage à Robert Hébras. "J'espère que je pourrai dire quelques mots. J'ai préparé un petit discours et je serai vraiment triste si je ne pouvais pas le faire", dit-il. Fritz Korber fera en tout cas partie de la petite délégation autorisée à suivre de près le cercueil de Robert Hébras tout au long de la cérémonie.