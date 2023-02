Décès de Robert Hébras : les réactions en Limousin

De nombreux hommages sont rendus à Robert Hébras ce samedi, à l'annonce de la disparition du dernier rescapé et témoin du massacre d'Oradour-sur-Glane . Agé de 97 ans, cet "artisan de la paix et de la réconciliation" est décédé ce samedi matin à 6h15 à l'hôpital de Saint-Junien, "entouré de ses proches", ont annoncé sa famille, la mairie, et l'association des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane dans un communiqué.

ⓘ Publicité

Robert Hébras était l'un des symboles de la barbarie nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 10 juin 1944, 643 personnes - dont 248 femmes et 205 enfants de moins de 15 ans - y ont été fusillées ou brûlées par une unité SS. La Première ministre Elisabeth Borne salue "un infatigable passeur de mémoire". "Il consacra sa vie à transmettre le souvenir des victimes, à œuvrer pour la paix et la réconciliation. Aux côtés de sa petite-fille Agathe, nous poursuivrons le devoir de mémoire" réagit pour sa part le Président de la République Emmanuel Macron.

"Il laisse un grand vide"

Parmi les nombreuses réactions en Limousin, Babeth Robert, la directrice du Centre de la Mémoire d'Oradour-sur-Glane souligne que Robert Hébras "a beaucoup travaillé durant les 30 dernières années à la transmission de son témoignage et notamment auprès des jeunes. J'étais toujours impressionnée, et jusqu'à la fin de sa vie, par la capacité qu'il avait à s'adresser aux jeunes, par la proximité qu'il avait avec eux. Et puis il a aussi beaucoup œuvré en faveur de la réconciliation, notamment avec avec l'Allemagne."

Pour elle, sa disparition "laisse un grand vide", mais aussi un devoir : "aux côtés de tous les enfants et petits enfants de ceux qui ont vécu le massacre, nous sommes de la mémoire d'Oradour. Nous avons un rôle très important à jouer qui est de continuer à transmettre la connaissance de cette histoire" ajoute Babeth Robert

"Un grand Homme"

**"**Robert Hébras était un grand Homme et il avait cette humilité fantastique, avec une ambition de fraternité et d'amour de l'humanité qui était remarquable" réagit le maire de Limoges Emile-Roger Lombertie. A ses yeux, il était aussi un symbole de résilience. "Celui qui a vécu l'horreur, celui qui a vécu le sadisme le plus total que peuvent mettre en place les êtres humains et qui va parier pour la vie, pour l'humanité. Et qui va parier aussi sur quelque chose qui est fort : le fait que les peuples soient unis."

L'ancien Président de la République François Hollande a également fait part de son émotion sur France Bleu Limousin. "Il n'y aura plus la voix de Robert Hébras pour nous guider dans les ruines d'Oradour, pour nous expliquer, pour nous informer encore, pour transmettre aux générations futures ce qu'il avait lui même vécu et ce qu'il en avait tiré comme leçon de vie." Le souvenir le plus fort qu'il garde avec Robert Hébras remonte à 2013, lorsqu'ils ont cheminé ensemble dans le village martyre aux côtés du Président allemand Joachim Gauck. 69 ans après le massacre, c'était la première visite d'un dirigeant allemand à Oradour-sur-Glane et cela reste un des symboles forts de la réconciliation franco-allemande.

Une page de l'histoire du Limousin qui se tourne

"C'était une personnalité attachante, une personnalité dont on gardera un souvenir de dévouement à une cause qui lui a tenu à cœur" souligne, lui aussi avec émotion, Benoit Sadry, le président de l'association des familles de martyrs d'Oradour. "On passe de la mémoire à l'histoire aujourd'hui et c'est un peu ce qui inquiétait Robert justement, de se dire après nous, qu'est ce qu'il y aura ? C'est pour ça qu'il a travaillé avec les autres survivants de l'époque à l'édification du Centre de la mémoire qui racontera pour eux, pour toujours, aux gens qui viendront visiter."

Au-delà de ce rôle de témoin, auquel il a consacré sa vie après sa retraite, Robert Hébras a aussi beaucoup œuvré au "rapprochements entre les peuples et à créer des coopérations. C'est ce que nous devons continuer à poursuivre" ajoute Benoit Sadry, en se souvenant de visites en Allemagne. "J'ai pu l'accompagner plusieurs fois en Allemagne auprès de pour témoigner auprès de jeunes. Je n'ai jamais vu Robert chercher le moins du monde à culpabiliser ces gens, juste à expliquer son histoire, à raconter son histoire."