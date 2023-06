Décès du Messin Jean-Pierre Marongiu, emprisonné pendant 5 ans au Qatar

Jean-Pierre Marongiu a été retenu et emprisonné pendant 6 ans au Qatar

Jean-Pierre Marongiu est décédé ce mardi à Metz, a appris France Bleu Lorraine, confirmant une information de France 3 Lorraine . L'homme d'affaires messin était âgé de 66 ans.

ⓘ Publicité

Sa vie avait basculé en 2013 au Qatar quand, trahi par son associé pour une histoire de chèque sans provision, il avait été jeté en prison sans procès, privé de tout et loin des siens. Une captivité éprouvante qui durera plus de 5 ans, jusqu'à sa libération et son retour en Moselle en juillet 2018 .

Depuis, Jean-Pierre Marongiu n'avait de cesse de raconter son histoire et de dénoncer le régime de Doha et son influence sur les politiques en France. Il avait publié plusieurs ouvrages , dont "Qaptif" et "InQarcéré" (Editions Les Nouveaux Auteurs).