Décès du Père Jean Carbonneau à 96 ans, une figure de l'Eglise catholique en Vaucluse

Le Père Jean Carbonneau s'en est allé à 96 ans. C'était un prêtre très connu et très apprécié en Vaucluse. L'ancien aumônier des lycées d'Avignon a consacré sa vie à l'Eglise et à l'éducation de la jeunesse. Ses obsèques se dérouleront ce lundi à Avignon puis à Apt.

C'est une triste nouvelle pour tous les vauclusiens, jeunes et moins jeunes, qui avaient eu la chance d'approcher le Père Jean Carbonneau né à Orange en 1924, ordonné prêtre en 1948 et qui vient de nous quitter à la Villa Béthanie où il avait pris sa retraite il y a plusieurs années. Il vient de s'éteindre à 96 ans.

"C'est une belle figure du clergé du diocèse qui nous quitte" réagit Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz l'archevêque d'Avignon qui rend hommage "à un homme qui a donné sa vie pour l'Eglise et spécialement pour les jeunes." Il faut dire que le Père Carbonneau avait longtemps été aumônier des lycées d'Avignon. Il n'hésitait pas alors à aller aux portes des établissements scolaires pour discuter avec les jeunes et les attirer vers l'aumônerie. Pour eux, il avait organisé avec des camps d'été à travers toute l'Europe et avait animé avec passion le Chalet Notre-Dame de l'Estelle à Ceillac dans le Queyras.

Découvrir la montagne grâce au Père Jean

Des générations de petits vauclusiens ont découvert avec lui et son équipe de bénévoles, les joies de la montagne, la pratique du ski, les veillées au coin du feu et surtout, le respect des autres. Des dizaines d'années plus tard, des vauclusiens continuaient de séjourner à Ceillac pour évoquer avec "Jean" les bons souvenirs devant un verre au coin de la cheminée du chalet...

Obsèques ce lundi à Avignon puis à Apt

Le Père Carbonneau -également surnommé le "vicaire rouge"- a commencé son ministère à Apt où il s'est occupé des cœurs vaillants et des scouts. Il a été curé au Pontet, à Carpentras puis à Apt où il sera inhumé ce lundi 31 août. La cérémonie se déroulera à 14h à la cathédrale Sainte-Anne. Auparavant, une première cérémonie est prévue à 9 h30 en l'église Saint-Ruf d'Avignon. Les vauclusiens devraient être nombreux à venir rendre un dernière hommage au Père Carbonneau.