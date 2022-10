Décès du philosophe Bruno Latour, penseur de la crise écologique

Bruno Latour, sociologue et philosophe des sciences, était un intellectuel inclassable, très connu aux États-Unis, ancré dans son temps, soucieux de l'enquête de terrain, de l'observation. Il est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 75 ans.

ⓘ Publicité

Il a reçu prix norvégien Holberg de sciences sociales en 2013 dont le jury l'a qualifié d'esprit "créatif, humoristique et imprévisible". Pilier de Sciences-Po, auteur de plusieurs essais parus en anglais avant d'être publiés en France, il s'est longtemps intéressé aux questions de gestion et d'organisation de la recherche et à la façon dont la société produit des valeurs et des vérités.

Le climat et la pandémie

Les crises du changement climatique et de la pandémie ont été pour lui un révélateur d'une lutte entre "classes géo-sociales". Il a résumé ses travaux pour le grand public dans "Petites leçons de sociologie des sciences" et "Cogitamus : six lettres sur les humanités scientifiques" et a élargi son audience avec un livre comme "Où atterrir ? Comment s'orienter en politique ?"

Bruno Latour y défend l'hypothèse selon laquelle "on ne comprend rien aux positions politiques depuis cinquante ans, si l'on ne donne pas une place centrale à la question du climat et à sa dénégation".

"Tout se passe comme si une partie importante des classes dirigeantes était arrivée à la conclusion qu'il n'y aurait plus assez de place sur Terre pour elles et pour le reste de ses habitants. C'est ce qui expliquerait l'explosion des inégalités, l'étendue des dérégulations, la critique de la mondialisation, et, surtout, le désir panique de revenir aux anciennes protections de l'État national".

Influencé par le philosophe Michel Serres, disparu en 2019, Bruno Latour avait analysé le mouvement des "gilets jaunes" qu'il qualifiait de "migrants de l'intérieur quittés par leur pays".

Les hommages

"La France, le monde et l'écologie perdent un immense intellectuel. Nous perdons un compagnon d'une extraordinaire humanité, un homme qui, à chaque échange, à chaque lecture, nous rendait plus intelligents, plus vivants ! Toutes mes pensées à sa famille", Yannick Jadot.

"C'était un homme ferme sur ses opinions, mais ouvert à l'autre et j'ai pu l'apprécier dans un dialogue que nous avons eu", l'ancienne ministre de l'Écologie Corinne Lepage.

"Immense respect et merci, cher Bruno Latour, vous avez tant apporté à l'écologie", la députée Sandrine Rousseau.

"Un des philosophes français les plus influents dans le monde", le Centre Pompidou.

Né le 22 juin 1947 à Beaune (en Côte d'Or) dans une famille de négociants en vins de Bourgogne, Bruno Latour a passé une agrégation de philosophie puis s'est formé à l'anthropologie en Côte d'Ivoire. Il a été l'un des premiers intellectuels à percevoir l'enjeu de la pensée écologiste.