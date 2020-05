2% de décès supplémentaires en mars-avril en Bretagne, contre +26% en France

Sans surprise, la Bretagne, peu touchée par le coronavirus, n'enregistre qu'une légère hausse des décès entre le printemps 2019 et le printemps 2020. La région déplore une hausse de 2% de ces décès entre début mars et mi-avril.

Les chiffres dévoilés ce lundi par l'Insee couvrent toutes les sortes de décès, pas seulement ceux liés à la pandémie de coronavirus en France. Cependant, ils montrent clairement l'influence du Covid-19, qui a fait 26 380 morts en France, dont 227 dans les hôpitaux bretons.

Ainsi, la Bretagne, parmi les régions les moins touchées par le coronavirus, enregistre "seulement" 2% de décès supplémentaires entre la période 1er mars - 19 avril 2020 et la même période 2019. Par département de la région, il est de 3 % pour les Côtes-d’Armor, de 2 % pour l’Ille-et-Vilaine et de 8 % pour le Morbihan. À l’inverse, le nombre de décès enregistrés dans le Finistère est inférieur de 2 %.

Une hausse à relativiser si on la compare à celle enregistrée sur le plan national : la France observe 26% de décès en plus sur cette période. Les régions les plus touchées sont l’île-de-France (+96% de décès) et le Grand Est (+59%).

+20% de décès chez les 65-74 ans

En Bretagne, le pic de décès est apparu lors de la période du 6 au 12 avril. A ce moment là, on enregistrait une augmentation des décès de 11% par rapport à la même période en 2019. La semaine suivante, l'excédent de mortalité est resté relativement élevé (+8%). L'Insee enregistre également la mortalité par âge. Dans la région, elle augmente le plus chez les 65-74 ans, avec 19% d'augmentation en un an. La mortalité augmente plsu légèrement chez les plus de 85 ans (+3%).