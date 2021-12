Déchèteries : quels horaires pour les fêtes de fin d'année en Mayenne ?

Certaines ferment dès le 24 décembre, d'autres seulement pour les jours fériés : voici un récapitulatif des horaires d'ouverture et de fermeture des déchèteries mayennaises en cette fin d'année.

Laval agglomération

Les déchèteries sont fermées les jours fériés et les 24 et 31 décembre après-midis.

Mayenne Communauté

Le vendredi 24, le samedi 25 et le vendredi 31 décembre, ainsi que le samedi 1er janvier les déchèteries de Martigné sur Mayenne, Parigné sur Braye, St Fraimbault de Prières, Le Ribay et Lassay les Châteaux, ainsi que les points de collectes de Commer, Aron, Jublains seront fermées.

Mont des Avaloirs

Les déchèteries de Villaines-la-Juhel, Pré-en-Pail-Saint-Samson et Saint-Pierre-des-Nids seront fermées les vendredi 24 et 31 décembre après-midi. Les déchèterie de Villaines-la-Juhel et Saint-Pierre-des-Nids seront fermées le mardi 4 janvier matin.

L'Ernée

Toutes les déchèteries seront fermées le 25 décembre et le 1er janvier. Les déchèteries d'Ernée et d'Andouillé seront également fermées les vendredis 24 et 31 décembre.

Les Coëvrons

Les déchèteries des Coëvrons fermeront leurs portes à 16h les 24 et 31 décembre 2021. Les samedis 25 décembre et 1er janvier elles seront fermées.

Le Bocage Mayennais

Fermeture des déchèteries du Bocage Mayennais le 24 et 25 décembre 2021, ainsi que le 31 décembre 2021 et 1er janvier 2022.

Pays de Château-Gontier

Les deux déchèteries ferment les vendredi 24 et 31 décembre après-midi ainsi que le 25 décembre et le 1er janvier 2022.

Pays de Craon

Les horaires d'ouverture et les fermetures exceptionnelles des déchetteries du Pays de Craon. - DR

Pays de Meslay-Grez

La déchèterie de Meslay-du-Maine ferme à 16h30 au lieu de 17h00 le 24 décembre et le 31. Elle est fermée le 25 décembre et le 1er janvier 2022.