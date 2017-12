Nantes, France

Lorsqu'on passe Route de Sainte-Luce, quartier Doulon à Nantes, difficile de ne pas remarquer les poubelles jaunes, celles destinées aux déchets recyclables : "C'est un gentil dépotoir". Lucile prend la situation avec le sourire.

Seules les ordures ménagères sont ramassées régulièrement dans sa rue. Les poubelles jaunes sont censées être collectées le mercredi mais les éboueurs n'ont pas toujours le temps.

"Ça sera pire pendant les fêtes"

Depuis la nouvelle organisation les agents sont moins nombreux et leurs secteurs trop vastes, selon les syndicats. La situation pourrait s'empirer "pendant les fêtes" puisque aucun camion ne devrait passer pour ramasser les déchets recyclables à Noël et au Nouvel An, selon la CGT. "Les déchets recyclables ne sont pas pas ramassés les semaines où il y a un jour férié", explique Olivier Monsonnec, conducteur à la collecte des déchets à Nantes et délégué du personnel.

De son côté, Nantes Métropole prévoit justement une réunion avec les syndicats vendredi pour faire un point sur cette réorganisation.