Décharges sauvages et confinement

Les déchets suite, avec cette fois la réapparition de décharges sauvages en pleine nature, décharges d’objets divers, gravats, meubles et autres encombrants. Une situation que d’aucuns relient à la fermeture des 22 recycleries de l’île pour cause de pandémie. Les élus en appellent au civisme.

« Fermées jusqu’à nouvel ordre » : c’est le panneau qui s’affiche sur les portails des déchèteries insulaires depuis le 17 mars dernier en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Des mesures nationales prises pour faire face à l’épidémie et qui ont modifiées le fonctionnement de ces plate-formes. La continuité du service y est assurée, notamment vis-à-vis des intercommunalités, en charge du ramassage, et des communes.

Des décheteries à saturation

Le ramassage des meubles arrive a saturation

Les équipes techniques du SYVADEC restent ainsi mobilisées sur les différents sites (quais de transfert, centres de regroupement du tri, recycleries). Ceux-ci sont ouverts tous les jours, week-ends compris pour certains, afin de réceptionner et traiter les différentes collectes des communautés de communes. Les services prioritaires sont assurés pour préserver la salubrité publique, service des ordures ménagères, service du tri avec collecte des emballages, du verre et du papier, un tri d’autant plus essentiel qu’il permet d’alimenter la chaîne du recyclage afin de répondre à la demande en verre, plastique et carton des acteurs de l’agro-alimentaire. Un secteur stratégique dans le contexte actuel.

"Gardez les meubles usagés à la maison"

Les installations techniques du SYVADEC restent donc ouvertes mais uniquement pour réceptionner et traiter les apports des intercommunalités. Portes closes en revanche pour les particuliers et les professionnels. Le confinement a eu raison de la période qui correspond d’ordinaire à une grosse activité dans les déchèteries. Les premiers jours de soleil sont généralement mis à profit par la population pour faire le « grand ménage » du printemps où l’on vide caves, débarras et garages, où l’on s’occupe de jardins, de plantations et de tailles d’arbres et de haies.

« Je lance un appel à la responsabilité et au civisme de chacun » François Tatti, président du Syvadec, gestionnaire des 22 déchèteries insulaires. Copier

Le confinement donne du temps qui plus est à cette activité et malheureusement, face à la fermeture des déchèteries, certains ont retrouvé les vieux reflexes en allant jeter leurs déchets dans la nature. Un acte condamnable et condamné par les élus et notamment François Tatti. Le Président du Syvadec lance un appel au civisme et à la responsabilité de chacun en ces temps difficiles. Il demande également à la population de conserver ses encombrants à la maison (meubles, électroménagers) et les déchets végétaux dans le jardin, jusqu’à la fin du confinement. Une raison à cela : les bennes à encombrants des recycleries, notamment pour les meubles) sont arrivées à saturation. Elles ne peuvent plus être vidées car la chaîne de transfert pour le recyclage, locale et nationale, est elle aussi interrompue.