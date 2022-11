Déchets en Dordogne : le président du SMD3 répond à vos questions sur France Bleu Périgord

C'est le moment de poser vos questions sur la redevance incitative. Deux mois avant la mise en place de ce nouveau modèle de collecte et de tarification des déchets dans le département, le président du syndicat mixte des déchets en Dordogne est l'invité de la matinale de France Bleu Périgord ce mardi 8 novembre à 7h45. Pascal Protano répondra également aux questions des auditeurs à partir de 8h10, en présence du directeur du syndicat mixte, Sylvain Marty. Vous pouvez appeler dès 8h10 au 05 53 53 82 82 ou laisser un commentaires sur la page Facebook de France Bleu Périgord.

Le SMD3 vient d' annoncer la grille tarifaire qui s'appliquera à partir du 1er janvier 2023 . La facture sera plus salée qu'annoncée. Pour les plus démunis, le syndicat de traitement des déchets travaille à la création d'un fond de solidarité. Si vous ne dépensez pas tous vos crédits de dépôts de poubelle, il sera aussi possible d'en faire don, pour les adultes incontinents.