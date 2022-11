Déchets en Dordogne : le SMD3 crée une commission consultative des usagers

Le syndicat de gestion des déchets de la Dordogne a donc décidé de consulter ses usagers. Dans un communiqué ce mardi après-midi, le SMD3 indique qu'il crée une commission consultative "portant sur les actions du SMD3, et plus précisément sur la collecte des déchets, la redevance incitative et la communication." La proposition a été faite en réunion du comité syndical par le président Pascal Protano. Le syndicat se dit "à l’écoute des usagers qui ont recours à tous ses services". La commission comprendra quatre collèges : "élus, habitants, entreprises et personnes qualifiées". Le SMD3 indique que les débats pourront porter "sur la transmission d’informations, sur le nouveau dispositif de financement du service public des déchets, sur le ressenti des utilisateurs, des participants, sur les supports de communication du SMD3 ou encore sur les éventuelles améliorations techniques à apporter". Il y aura deux réunions par an à minima.

Une commission consultative pour répondre à la colère de certains usagers

Depuis plusieurs mois, le syndicat mixte est la cible de mouvements de protestation face à la mise en place de la redevance incitative et du nouveau système de collecte. Ils devraient entrer en vigueur à partir du 1er janvier prochain dans les trois quarts de la Dordogne. A la mi-novembre, lors du vote des tarifs de la redevance, des manifestants avaient envahi les locaux . Quelques jours plus tôt, plusieurs centaines de personnes avaient manifesté dans les rues de Périgueux contre la mise en place de cette redevance incitative et contre la fin du système de collecte en porte-à-porte.