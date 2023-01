Déchets en Dordogne : Le système de collecte du SMD3, "discriminatoire" selon la journaliste d'Envoyé Spécial

Les conteneurs du SMD3 au cœur d'un reportage dans le magazine Envoyé Spécial sur France 2 ce jeudi 19 janvier. La journaliste indépendante, Delphine Welter a enquêté sur le nouveau système de collecte des déchets en vigueur, notamment, en Dordogne depuis le début de l'année.

Au départ, la journaliste s'occupe de sa grand-mère, hospitalisée à domicile en Dordogne. Elle voit la quantité de déchets, des soins infirmiers, des protections, des pansements et se demande si jeter des poubelles lui coutera plus cher.

"Il y a beaucoup de personnes qui restent sur le carreau, constate Delphine Welter. Cette solution est jugée discriminatoire. Je pense qu'il y a encore un équilibre à trouver, qu'on est très très loin du compte."

Elle regrette la fin de la récolte des déchets en porte à porte, effectuée jusqu'ici par un camion poubelle. "C'est la fin du service public ! Et c'est là que ça pose problème. Qu'est-ce qu'on fait de nos déchets quand on est seul, quand on a pas de voiture, quand on est handicapé, quand on est âgé ?" interroge la réalisatrice.

"C'est très contraignant pour les personnes âgées qui n'ont pas toujours quelqu'un pour leur amener leurs déchets" témoigne sur France Bleu Périgord, Bernard, un auditeur qui habite Salagnac.

"Pendant le confinement, on était bien contents qu'ils viennent nous ramasser nos poubelles, qu'ils travaillent alors qu'on était confinés à la maison. Ces gens là sont très important, ce n'est pas évident d'aller faire deux, parfois même cinq kilomètres pour aller déposer ses poubelles", témoigne la journaliste, qui a rencontré des personnes concernées dans son reportage.

Le reportage d'envoyé spécial "Ordures ménagères : un service public à la poubelle ?" sera diffusé à la télé ce jeudi 19 janvier à partir de 21h05 sur France 2