Déchets en Moselle-Est : "Plus de transparence" réclame le président du Pays de Bitche

Le Sydème fait encore parler de lui, et il est toujours question de ses difficultés financières chroniques : 20 millions d'euros de déficit supplémentaire à la fin de l'année, plus de 83 millions d'euros cumulés... La Chambre régionale des comptes a de nouveau rendu un rapport très critique début novembre sur la gestion du syndicat qui gère les déchets ménagers de 298 communes de Moselle-Est, soit environ 372 000 habitants.

Transparence

"Le Sydeme s'est un peu égaré de sa mission" commente, sans rentrer dans les détails, David Suck, président de la communauté de communes du Pays de Bitche qui appelle à davantage de transparence dans la gestion et les comptes, "je pense qu'on peut imaginer que cela puisse mieux fonctionné."

L'élu du Pays de Bitche n'exclut pas de claquer la porte si la situation ne change pas.

Ce n'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête, à la légère

En tout cas, cela ne peut pas se résumer à une simple augmentation des taxes qui seraient mal vécues par les contribuables. "On ne peut pas gérer de la sorte et expliquer qu'il va falloir payer plus", rappelant que la collectivité a, elle-même, déjà mis la main à la poche avec 2 millions d'euros impayés et 600.000 euros de contribution supplémentaire en 2017-18.