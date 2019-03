Déchets : la Corse devrait éviter la crise cet été

Corse, France

Plus de 236 000 tonnes de déchets sont produits chaque année en Corse, soit 722 kilos par an et par habitant. 31% sont triés, 148 000 tonnes sont enfouies. Le tri a augmenté de 5% en un an et le taux de résiduels est en baisse de 5 points. Pas de nouvelle crise des déchets donc pour cette année à ce stade mais il faut rester vigilants car la situation est loin d'être réglée selon le président du Syvadec, François Tatti.

Selon le président du Syvadec, les actions menées dans plusieurs domaines, comme le tri et la valorisation, ainsi que les efforts consentis par les communes qui accueillent les sites d'enfouissement de Corse devraient permettre de passer l'été sans encombre.

Ce qui se fait ailleurs

Le bilan des actions menées pour le traitement des déchets ménagers en 2018 a été dressé ce mardi en présence de représentants venus de Saint-Tropez, de l'Ile de Ré, et de Kerval en Bretagne. Les trois ont fait part de leur propre expérience en la matière.

La communauté de communes de Saint-Tropez regroupe 12 communes, avec une pression touristique énorme , 57 000 habitants en hiver et 300 000 en été . 43% des déchets sont triés , les ultimes ne sont plus stockés depuis 2016, mais incinérés. Sylvain Crouzet, le directeur du pôle environnement de Saint-Tropez a donc fait une présentation de ce qui se fait au sein de son intercommunalité.

On incinère aussi à l'ile de Ré avant d'enfouir à proximité de la Rochelle, a pu expliquer à son tour Thomas Robin, le responsable de l'exploitation de déchets.

a pu expliquer à son tour Thomas Robin, le responsable de l'exploitation de déchets. Enfin dans le centre Armor les Bretons de Kerval sont champions du tri, avec 65 %, soit plus du double de la Corse, à force de campagne de communication et de mise à disposition d’équipement adaptés. Que font-ils des résiduels ? Ronan Kadec a pu apporter certaines réponses aux représentants du Syvadec corse.

La Corse, où la valorisation énergétique est pour l'instant écartée, les résiduels constituent 69% de nos déchets.