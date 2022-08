Déchets ménagers, Prunelli di Fium’Orbu pourrait en reprendre pour 10 ans

C’est une bien mauvaise nouvelle qui est tombé en ce début du mois d’août sur les Fiumorbais. Le projet d’extension du centre d’enfouissement des déchets ménagers a reçu un avis favorable. C’est ce que font valoir les conclusions de l’enquête publique menée tout au long du mois de juin.

Conséquence, le centre d’enfouissement des déchets ménagers pourrait voir son site agrandi et sa durée de vie rallongée de 10 ans. Conclusions qui, sur place restent en travers de la gorge. Déjà opposée à un avenant portant le stockage des déchets cette année à 72.000 tonnes, la commune se dresse contre cette possibilité. D’autant que dans les conclusions de cette même enquête il est stipulé selon André Rocchi, le premier magistrat de Prunelli di Fium’Orbu que « les autorités, en charge de cette responsabilité, doivent absolument trouver d’autres solutions. Les conclusions aboutissent à une réponse positive sur un pis-aller ».

Ces conclusions ont été accueillies de façon très négative dans la région où la population et les élus sont farouchement opposés à cette extension du centre d’enfouissement. « Cette décision arrive dans une commune qui souffre d’autres maux et qui est sacrifiée une fois de plus » conclut André Rocchi.