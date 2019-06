Déchets nucléaires : débat public en Lorraine sans les opposants classiques

La Commission du débat organise une réunion publique ce jeudi 20 juin à Bar-le-Duc (Meuse) sur le thème des alternatives au "stockage géologique". Les associations militantes et les riverains ont majoritairement décidé de boycotter ce rendez-vous.

Lorraine, France

Déchets radioactifs : quelles alternatives au stockage géologique ? C'est le sujet du débat, ce jeudi 20 juin, à 18h30, à Bar-le-Duc (Meuse), au gymnase de la Côte Sainte-Catherine.

Événement piloté par la Commission particulière du débat public dédiée au Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR), présidée par Isabelle Harel-Dutirou , invitée de France Bleu Sud Lorraine, ce jeudi matin.

Des rapports d'expertise et la voix du Prix Nobel de Physique, Gérard Mourou, ont récemment relancé l'idée de stocker en surface les futurs déchets radioactifs. Le démantèlement des vieilles centrales nucléaires et la probable augmentation des matières à gérer remettront-elles en cause l'hypothèse initiale d'un stockage souterrain (projet Cigéo) ?

Débat "inutile", disent des riverains des sites de l'ANDRA

Si le débat est ouvert à tous les citoyens, les associations militantes engagées contre les projets de l'ANDRA et les riverains de Cigéo ont décidé de ne pas participer à cette réunion lorraine. Ce débat est perçu comme "inutile" dans la mesure où "l'alternative existe déjà", explique Jean-François Bodenreider, porte-parole de l'association Habitants Vigilants, lancée il y a dix ans en Haute-Marne.

Ce débat est présenté par la présidente de la Commission comme une "occasion unique" de s'exprimer librement sur des "sujets extrêmement importants" , à l'heure où "les besoins futurs sont certains".

La Commission a pour rôle d'expliquer les données techniques et juridiques du problème, de recueillir tous les avis, et de rendre transparents tous les débats qu'elle organise.

Les synthèses des réunions seront livrées au gouvernement.