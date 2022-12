Déchets : pourquoi le SYDED 87 passe leur transport en régie dès le 1er janvier 2023 ?

Pour l'utilisateur des déchetteries, cela ne sera pas visible. Et pourtant, il y aura bien du changement dès le 1er janvier prochain dans la gestion des déchets en Haute-Vienne. Le syndicat chargé de cet épineux dossier, le SYDED 87, a décidé de passer en régie le transport des déchets.

ⓘ Publicité

Un motif financier avant tout

La raison ? Elle est financière. Le prestataire qui assurait ce service auparavant pratiquait des prix trop élevés. Le syndicat, assimilé à une collectivité locale, a donc décidé de ne pas continuer avec lui et de passer directement en régie. En l'occurrence, le SYDED 87 procède à une location : elle loue à une entreprise (Fraiklin) 8 camions pour transporter les bennes depuis les déchetteries, la même entreprise assurant le nettoyage et l'entretien des camions. Ils sont stationnés dans un local appelé "antenne technique" qui est aussi loué à un propriétaire privé et ammenagé.

210 000 euros d'économies selon une estimation

Pour le SYDED 87, cela permet de faire environ 210 000 euros d'économies. Certes, cela représente 1% seulement du budget total du syndicat. Cependant, sur ce marché, ces économies sont importantes, car elles permettent de libérer de l'espace pour investir. Selon le président Alain Auzeméry, "avec 210 000 euros, on peut faire pas mal de choses, et notamment un des projets du SYDED, c'est la rénovation de nos déchetteries. Avoir de plus en plus de bennes et peut être déplacer des déchetteries car dans certains lieux, on ne peut pas s'étendre." On parle de peut-être refaire des déchetteries neuves, même si cette option a un coût élevé (entre 1,5 et 2 millions d'euros) ou d'en rénover d'autres. Ce que les élus espèrent aussi, c'est que l'estimation de base de 210 000 euros soit revue à la hausse avec un prix du carburant moins élevé...