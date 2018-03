Franche-Comté, France

Les statistiques sont marquantes et confirment le phénomène : certains de nos voisins suisses prennent le territoire franc-comtois pour une poubelle. Au moins dix tonnes de déchets sauvages retrouvés en Franche Comté l'an dernier provenaient de Suisse. Ces chiffres ont été publiés par la direction régionale des douanes. « Il y a eu 140 infractions relevées aux frontières, soit une tous les deux jours et demi. Des suisses sont contrôlés avec des sacs poubelles dans les coffres de leur véhicule. Beaucoup viennent faire leur course en France et abandonnent ces sacs devant les supermarchés » indique Roger Combe, directeur régional des douanes. D’autres personnes les déposent au bord des routes ou dans les conteneurs à poubelles.

Les supermarchés victimes collatérales

« A Delle, le magasin Intermarché est obligé de vider très souvent ses poubelles. Mais les Suisses ne sont pas les seuls responsables », indique Pierre Oser, l’ancien maire de Delle. La direction du magasin n’a pas souhaité donner son avis. De peur, peut-être, de se froisser avec ses clients helvétiques. Selon les autorités, ces déchets peuvent aussi constituer un danger quand il s'agit de peintures, vernis et autres produits chimiques.

L'élimination des déchets coûtent cher en Suisse

En Suisse, éliminer les déchets ménagers revient cher. Comptez entre 1 et 6 francs suisses le sac poubelle selon sa capacité, soit 85 centimes à 5,10€. Chaque foyer paye aussi une taxe sur les ordures ménagères. « Ce sont des déchets ménagers sous forme de sacs poubelles que certains essaient d’importer frauduleusement en France pour s’en débarrasser soit dans les conteneurs des supermarchés de la région frontière soit parfois en pleine nature. Plus la taxe augmente en Suisse, plus ce type de dépôt de déchets se caractérise », poursuit Roger Combe.

Les communes frontalières disent stop

Les communes qui subissent le plus les effets de cette pollution sont celles situées à la frontière.

A Villars-les Blamont dans le Doubs, le conteneur à poubelles posté à 200 mètres de la frontière déborde très souvent.

Le maire de Villars-les Blamont, village situé à 200 mètres de la Suisse, est impactée par les déchets sauvages des suisses. © Radio France - Nicolas Wilhelm

« Les Suisses ne vont pas se promener avec des sacs poubelles dans le coffre de leur voiture toute la journée. Ils sont propres chez eux. Cela fait longtemps que ce problème existe. Avant ça ne se faisait pas car il y avait des douaniers. Leur disparition amène des problèmes nouveaux. Résultat, ce sont tous les habitants qui payent l’incinération de déchets qu’ils n’ont pas produit » déplore le maire Jean-Pierre Brandelet.

Réchesy perd une demi-journée chaque semaine

A Réchesy dans le Territoire de Belfort, les employés municipaux ont intégré le ramassage des déchets sauvages dans leur charge de travail. « La plupart du temps, ce sont des sacs parfois éventrés par les animaux dans le village soit aux abords que l’on retrouve. Ce qui fait qu’il y en a un peu partout. Une demi-journée par semaine, un de nos employés municipaux ne fait que ramasser ces déchets sauvages » constate Didier Matthieu, le maire de la commune pour qui les Suisses ne sont pas les seuls responsables. Dans cette commune frontalière, les services techniques ramassent une bonne dizaine de sacs par semaine. C'est encore plus au retour des beaux jours.

150 euros d'amende par sac

La lutte contre les déchets clandestins est constante. Entre la Suisse et la Franche Comté, il existe cinq points de contrôles avec présence de douaniers comme à Delle-Boncourt. 120 agents sont mobilisés aux frontières. « On essaye d’être les plus dissuasifs possibles en fixant le montant de l’amende en moyenne à 150 euros par sac. Elle est perçue immédiatement avec obligation de faire demi-tour et de repartir en Suisse avec les déchets dans la voiture » poursuit Roger Combe.

« Lors des contrôles, certains conducteurs malveillants ne comprennent même pas pourquoi on les arrête. Certains nous pètent un câble en disant que ce n’est pas normal, si on ne peut pas jeter nos poubelles en France, etc, … », ajoute le patron des douanes effaré par de tels comportements. Les autorités vont poursuivre leur travail de répression pour essayer d’enrayer ce phénomène inquiétant.