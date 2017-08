Déchets sauvages à Marseille : une élue porte plainte

Elle n'en peut plus de voir les trottoirs de sa ville jonchés de déchets. Monique Cordier, Vice-Présidente à la propreté au Conseil de Territoire Marseille Provence, annonce ce mercredi sur France Bleu Provence qu'elle a déposé personnellement neuf plaintes contre des "délinquants des déchets".

Elle les appelle les "délinquants des déchets". Monique Cordier, adjointe à la ville de Marseille et en charge de la propreté au Conseil de Territoire, part en croisade contre ceux qui jettent sans vergogne leurs encombrants sur la voie publique. "Ils jettent des pneus, des cagettes, de l'electro-ménager... C'est très grave ce qu'ils font et j'ai déposée plainte personnellement contre neuf personnes identifiées. On a pu relever leur numéro d'immatriculation," révèle Monique Cordier ce mercredi sur France Bleu Provence.

La colère de Monique Cordier Copier

Dernière décharge à ciel ouvert découverte à Marseille, celle dans le 10e arrondissement, dans le quartier de la Capelette. Les pneus recouvrent le trottoir de la rue Gustave Eiffel et il est tout simplement impossible de marcher le long de la route. "Ce sont d'abord des garagistes qui jettent des pneus usagés, ils refusent de payer pour les laisser dans une déchetterie du coup ils nous les laissent dans la rue. Et puis on a aussi des artisans, je ne sais même pas d'ailleurs si on peut les appeler comme ça, qui jettent leurs encombrants et qui mobilisent nos équipes."

Jusqu'à 7.500 euros d'amende

"Le problème c'est d'attraper sur le fait ces personnes. Dès qu'on met quelqu'un en planque, il est vite repéré et les personnes vont jeter leurs déchets ailleurs." Ces "délinquants des déchets" risquent jusqu'à 7.500 euros d'amende.