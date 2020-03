Aujourd'hui 95 % des 4.800 déchetteries publiques du pays ont fermé leurs portails. Reste la collecte des poubelles et conteneurs enterrées assurées par les collectivités avec des plannings réactualisés pour les agents. C'est le cas dans le Grand Avignon et les autres intercommunalités du Vaucluse

Coronavirus : déchetteries fermées, gardez déchets verts et encombrants et préservez les agents de la collecte

Le confinement est l'occasion pour beaucoup de trier et ranger mais la consigne est bien de garder ce qui sera à jeter chez soi et non de déposer quoi que ce soit sur le trottoir

Les déchetteries du Grand Avignon fermées comme celles de la Cove ou de le Communauté du Pays Réunis d'Orange par exemple, c'est désormais une réalité. En revanche la nécessité des tournées de collecte des déchets ménagers est maintenue peut être avec des aménagement d'horaires dans certains secteur, mais les poubelles sont ramassées.

Toutefois comme habituellement pas question d'en profiter pour jeter n'importe quoi où ne plus respecter les consignes de tri quand elles sont maintenues dans votre commune. Très important aussi , le SIDOMRA, le Syndicat Mixte pour la Valorisiation des Dechets d'Avignon souligne fort justement de penser aux agents de collecte et de tri en jetant mouchoirs en papier et masques de protection uniquement dans des sacs poubelle bien fermés. Consigne qui vaut pour tous les particuliers partout ailleurs.

De même pour les encombrants, les collectes s'effectuent très partiellement et se reporter aux numéros habituels des mairies pour savoir si la ramasse est possible. Dans tous les cas ne rien déposer dehors arbitrairement. Enfin, à la question : puis-je sortir comme j'en ai l'habitude porter mon sacs poubelle dans le conteneur enterré à coté de chez moi ? Réponse pour le Grand Avignon par exemple, oui à condition d'avoir son attestation de déplacement dérogatoire en ayant coché la cinquième case : "déplacement bref, à proximité du domicile".

L'apparition de dépôts sauvages ou d'encombrants laissés sur les pas de porte

La fermeture des déchetterie au moment où notamment la période printanière est propice à y apporter des déchets verts n'est en aucun cas un encouragement à les déposer ailleurs. La consigne est partout la même : conservez les chez vous pour le moment ou bien différez la taille dans vos jardins. Ainsi sur le territoire de la Cove, la mise à disposition des caisses à végétaux a été suspendue.

Plus généralement depuis quelques jours les collectivités constatent que les particuliers confinés en ont profité pour ranger et trier et de nombreux encombrants sont venus polluer les trottoirs. Ce n'est pas permis. Si certaines intercommunalités ont conservé la collecte des encombrants selon la disponibilité des agents comme dans le Grand Avignon, d'autres l'ont suspendue comme dans le Pays Réuni d'Orange.

À Bollène par exemple, face à certains pas de porte transformés en dépôts en tout genre, la mairie a mis en place une astreinte d'agents pour résorber ces entassements sauvages. Trier, mais conservez dans un coin chez vous ce qui est a jeter pour plus tard.

Un confinement qui nécessite une plus grande vigilance contre le gaspillage alimentaire et la limitation des déchets

Comme le suggère judicieusement la communauté d'agglomération du Grand Avignon il est bon en ce moment de limiter le gaspillage alimentaire et à réduire les emballages pour ne pas jeter et mieux veiller aux date de péremption. Ainsi la préfecture de Vaucluse dans un communiqué publié lundi recommande absolumment :

Ne déposez pas vos déchets issus du jardinage et bricolage dans les bacs destinés aux ordures ménagères. Ces déchets doivent être conservés au domicile (déchets verts, cartons, bois...) jusqu’à la ré-ouverture des déchetteries

Si possible, gardez chez vous le tri sélectif afin de ne pas surcharger les points de collecte dont la fréquence d’enlèvement est réduite

Réduisez le volume des ordures ménagères en adoptant de nouvelles habitudes plus respectueuses de l’environnement : compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire, consommation d’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille

Ne déposez pas de déchets en dehors des conteneurs prévus à cet effet. La continuité du service public de collecte des déchets dépend entre autres du respect de ces règles.

Renseignez-vous auprès de votre communauté de communes ou de votre communauté d’agglomération pour connaître les jours de collecte et les recommandations particulières."