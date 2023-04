Décision du Conseil constitutionnel : les opposants à la réforme se réunissent à Dijon

Ils ont voulu vivre ensemble la décision du Conseil constitutionnel : 400 personnes (selon la police) sont réunies place de la République, à Dijon, ce vendredi 14 avril en fin de journée. Un rassemblement à l'appel de l'intersyndicale, pour rappeler le mot d'ordre, après une 12e journée de manifestation : le retrait de la loi.

ⓘ Publicité

Le rassemblement devait à l'origine se tenir place de la Libération. Il a été interdit par la préfecture, et donc déplacé à la place de la République.

La décision des sages est tombée en plein rassemblement : le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la réforme des retraites, y compris le controversé recul de l'âge de départ à 64 ans. Quelques mesures ont toutefois été rejetées, dont la création d'un index senior pour épingler les entreprises mauvaises élèves en matière d'emploi des personnes les plus âgées.

La demande d'un référendum sur le texte est aussi rejetée, mais une autre demande, déposée cette semaine par la gauche, sera examinée en mai prochain.

L'intersyndicale a donné rendez-vous place de la République © Radio France - Thomas Nougaillon

Une "satisfaction" pour le député Didier Martin

Pour le député Renaissance de la 1ère circonscription de Côte d'Or, Didier Martin, cette décision est un soulagement : "C'est une satisfaction, et le fait que nos institution fonctionnent normalement : la loi a d'abord été adoptée par le Parlement, puis le Conseil constitutionnel s'est penché sur la loi, et le recul de l'âge de départ a été validé", se félicite celui qui a siégé au sein de la commission des affaires sociales.

"La loi va entrer en application et c'est ce qu'il fallait pour préserver l'équilibre financier de notre système de retraite par répartition", conclut-il.

Les manifestants peu avant l'annonce du Conseil constitutionnel © Radio France - Thomas Nougaillon

Plus de 400 personnes présentes © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour les opposants à la réforme, c'est au contraire une déception et une amertume immense. Ils sont tenus à l'écart de l'accès au centre-ville par une cinquantaine de policiers et un escadron de gendarmerie mobile. Un abri-bus a été brisé place de la République et les manifestants ont été repoussés vers la rue Parmentier où la manifestation s'est dispersée. Il n' y a pas eu d'interpellation, précise la police.

Les réactions et les témoignages des opposants, ainsi que de ceux qui défendent ce texte sont à retrouver dans nos éditions matinales dès 6h ce samedi matin sur France Bleu Bourgogne.