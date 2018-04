Deux-Sèvres, France

La campagne 2018 de déclaration sur le revenu a démarré. Deux dates à retenir dans la Vienne et les Deux-Sèvres :

17 mai : date limite pour le dépôt des déclarations papier

: date limite pour le dépôt des déclarations papier 5 juin : date limite pour les déclarations en ligne sur impots.gouv.fr

Cette année, vous avez obligation de déclarer sur internet si votre revenu fiscal dépasse les 15.000 euros. Les ménages ne possédant pas de connexion internet ou n'étant pas en mesure d'effectuer leur déclaration en ligne peuvent néanmoins continuer à utiliser les déclarations papier, en le signalant à l'administration. L'objectif est de généraliser cette règle l'an prochain.

Sur les 208.000 contribuables en Deux-Sèvres, plus de 83.000 sont imposables. 49% ont utilisé la déclaration en ligne l'an dernier. L'objectif est d'atteindre les 63% cette année.

Début de la mise en oeuvre du prélèvement à la source

Cette campagne est importante dans le cadre de la mise en oeuvre du prélèvement à la source. A partir du 1er janvier 2019, l'impôt sera collecté directement sur les salaires ou les pensions, et non plus acquitté un an après. La déclaration sur les revenus de 2017 servira à déterminer le taux appliqué.

Si vous remplissez votre déclaration en ligne vous pourrez d'ailleurs déjà connaître ce taux. Et choisir éventuellement des options. Le taux peut en effet être individualisé, par exemple dans un couple où il y a une différence importante de revenu. Si vous ne voulez pas transmettre votre taux à votre employeur, il sera aussi possible de demander un "taux neutre" et de payer le complément à l'administration fiscale. Les déclarants papier pourront exercer leurs options à partir de la mi-juillet 2018.

Pour plus de renseignements : impots.gouv.fr ou appelez le 0.811.368.368.