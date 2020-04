Depuis le lundi 30 mars, si vous avez une nounou, une assistante maternelle ou une femme de ménage, vous pouvez faire une déclaration de chômage partiel pour votre employé. Mais soyez patients car les sites Pajemploi et Cesu sont surchargés et certaines demandes sont rejetées.

Déclaration de chômage partiel : des bugs sur les sites Pajemploi et Cesu

Si vous êtes particulier-employeur vous pouvez faire une déclaration de chômage partiel pour votre employé depuis le 30 Mars. Un dispositif qui a multiplié les refus dans un premier temps. Plusieurs milliers de demandes de remboursement exceptionnel ont été rejetées.

Une mauvaise compréhension du dispositif

Ce dispositif mis en place dans l’urgence permet à l’employeur de verser une indemnité, à son salarié : 80% des heures non travaillées. Environ un tiers ont essuyé un refus sur le site de Pajemploi, c’est 10% pour le Cesu. En cause une mauvaise compréhension du dispositif : des erreurs de saisie dans le formulaire ou encore des calculs erronés des heures non travaillées selon le service communication de l'URSAFF.

En cas de refus, il faut envoyer une nouvelle demande

En cas de refus, il faut envoyer par email une nouvelle demande. Au 14 avril, 640 000 utilisateurs du Cesu et de Pajemploi ont fait une demande de remboursement. Le dispositif est reconduit pour le mois d’avril.

La durée de traitement varie entre 2 et 5 jours, il faut attendre 15 jours pour encaisser le remboursement sur son compte bancaire.