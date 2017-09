Décodeur de l'info - Un nouveau centre médico-psychologique pour enfants et adolescents à la Milétrie en 2018

Actuellement répartis sur trois sites, les soins et consultations pédopsychiatriques seront réunis sur un seul site à la Milétrie à Poitiers. Si le centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA) n'ouvrira ses portes qu'en 2018, les travaux ont débuté en juillet dernier.

Une architecture en étoile, c'est le projet choisi pour ce nouveau centre qui ouvrira ses portes en septembre 2018. Le but c'est bien d'être plus visible mais aussi de pouvoir communiquer plus facilement tant pour le personnel que pour les soignants. " Chaque branche correspondra à une tranche d'âge, il y aura des couleurs par branche, un accueil pour être redirigé au bon endroit" détaille le professeur en pédopsychiatrie Ludovic Gicquel avant de poursuivre : "c'est une vraie architecture qui doit aider les patients, les familles et le personnel."

Le projet a pourtant connu quelques réticences du côté du personnel. En cause : le déménagement près de Laborit et une crainte d'être en bordure de route. Selon le professeur pas de quoi s'inquiéter cependant : " en pédopsychiatrie, 90% de l'activité est dite ambulatoire, ça veut dire que les patients viennent pour la consultation et repartent ensuite chez eux ou en foyer d'accueil."

Difficile de choisir le bon lieu de consultation

Aujourd'hui il y a deux sites : le Pré-Médard à Saint Benoît et Martin Luther King à Poitiers et forcément c'est parfois la confusion du côté des patients. "Quand son enfant a un trouble du sommeil, du comportement, de l'alimentation, on cherche le centre et on appelle tout de suite Poitiers. Alors qu'en fonction de l'âge, il faut parfois aller à Saint-Benoît pour les consultations" indique Ludovic Gicquel.

Au-delà de la confusion, se pose aussi un problème de place. Patients et personnel de santé sont en effet à l'étroit dans ces locaux. Résultat aujourd'hui, il y a même une liste d'attente. "On ne s'en félicite pas. Mais quand on nous appelle, on prend tous les renseignements, mais avant de pouvoir recevoir cette personne, mais avant il faut avoir terminé les consultations avec un autre patient pour être disponible" explique le professeur en pédopsychiatrie. Un temps qui peut être variable puisque les consultations peuvent se répéter sur quelques semaines voire sur plusieurs années.

Le nouveau centre de 1.800m2 devrait lui permettre à terme d'effectuer plus de 28.000 consultations dans l'année.