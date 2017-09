Décodeur de l'info : une Biennale d'art contemporain à Poitiers en 2019

Le réaménagement du quartier du Palais à Poitiers se dessine peu à peu après la 6e réunion du comité de pilotage. Si la fonction précise du Palais de Justice n'est pas encore communiquée, une Biennale d'art contemporain aura lieu lors du déménagement de la cité judiciaire en 2019.

2019, une date clé pour le réaménagement du quartier du Palais. Le Palais de Justice sera en effet exempt de magistrats puisqu'ils déménageront à la cité judiciaire des Feuillants. La célèbre salle des Pas Perdus seront donc à nouveau accessible au public une bonne nouvelle selon Henri Loyrette, co-président du comité de pilotage : "c'est un lieu magnifique mais où on rentre difficilement. Il faut pouvoir le redonner au public. C'est l'un des plus beaux monuments de France, il faut que les Poitevins le sachent."

La fonction précise du Palais de justice n'est pas encore définie mais le but c'est bien de révéler Poitiers "révéler ce patrimoine exceptionnel que nous avons" souligne le maire de la ville Alain Claeys. Et ce rayonnement passera donc par une Biennale organisée en mai ou juin 2019 selon les deux présidents du comité de pilotage. Une Biennale d'art contemporain avec "des artistes internationaux, nationaux mais aussi locaux, pour qu'il y ait un échange entre leurs œuvres et notre patrimoine" souligne Alain Claeys.

Le but étant de donner "une image de marque" à la ville mais il n'est pas question de rester uniquement sur le plateau selon le maire : "J'ai voulu associer les maires des communes de Grand Poitiers. A terme le projet doit rayonner dans tout Grand Poitiers." Mais quand il est question de savoir si l'objectif n'est pas aussi de trouver sa place dans la région Nouvelle-Aquitaine le maire s'en défend : "Poitiers à déjà sa place ! C'est la deuxième ville universitaire après Bordeaux, c'est la deuxième entité au niveau du CHU après Bordeaux."

Une troisième place

L'un des autres grands projets dévoilés, c'est la création d'une troisième place à Poitiers. "Nous avons déjà place d'Armes, la place du marché. Nous souhaitons créer une troisième place près du pôle cathédrale" indique Alain Claeys sans toutefois donner plus de détails.

Mais le projet doit encore passer de nombreuses étapes avant de se concrétiser. Le coût n'a pas encore été chiffré selon les deux présidents du comité de pilotage. Selon Henri Loyrette, il faut aussi réaliser plusieurs "études pour connaître le public cible et connaître ses attentes : ce qu'il veut trouver à Poitiers." Des études qui devraient être menées d'ici 2018. La Biennale, elle, verra son commissaire priseur attribué d'ici la fin de l'année 2017.