Décollage de Space X retardé : Jean-Loup Chrétien a déjà vécu cette situation

Le lancement de Space X est retardé, à cause de la foudre ! Deux astronautes américains devaient s'élancer, mercredi soir, de Floride pour un vol de 19 heures au sein de "Crew Dragon", un vaisseau au design futuriste. Direction l'orbite et ISS, la Station spaciale internationale.

"On a suivi ça sur la chaîne de la Nasa et vu le mauvais temps et les craintes, _la prudence a été observée à ce moment-là_", commente Jean-Loup Chrétien, premier spationaute français, installé à Morlaix.

Et la mésaventure fait rejaillir d'autres souvenirs : "Pour le dernier vol que j'ai fait en 1997, la météo était mauvaise avec de gros orages sur l'Atlantique et on savait que nos chances de partir étaient inférieures à une sur deux. C'est un moment de simple attente car on sait que personne ne prend aucun risque, nous _on est dans la salle d'attente_!"